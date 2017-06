Cea mai cool camera de pitici poarta semnatura Mr. Pich

Comunicat de presa

Copiii petrec cel mai mult timp în camera lor, fie ca dorm, se joaca sau isi fac temele, de aceea acest spatiu doar al lor trebuie sa primeasca un ”update” din cand in cand, pentru a fi mereu un loc care sa le stimuleze imaginatia. Camera lor e un mic refugiu care le reflecta personalitatea, de aceea Mr. Pich iti pune la dispozitie o colectie vasta si colorata de lenjerii de pat, saci de jucarii si chiar pijamale cu imprimeuri vesele, care sa devina costume preferate de purtat in imperiul magic al viselor.

Adauga un plus de culoare si veselie camerei cu produsele Mr. Pich!



Lenjerii de pat

In pat, sub cearsaf, se afla un taram fantastic, accesibil doar copiilor. Atunci cand se ascund sub cearsaf, ca sub o mantie magica, care brusc ii face invizibili sau unde spatiul nu are limite si unde ei pot cladi castele sau alte locuri de basm, copiii viseaza cu ochii deschisi, stimulati de ce vad in jurul lor. Ajuta-i sa creeze cele mai creative povesti cu lenjeriile de pat cu design special de la Mr. Pich.

Pentru prichindei, Mr. Pich propune lenjerii de pat unisex, cu imprimeuri vesele cum ar fi cele cu bomboane (husa pilota si fata de perna Bomboane Snurk), cu fundite si ursulet (husa pilota si fata de perna Teddy Bear Snurk), multicolora (husa pilota si fata de perna Splatter Snurk) sau cu personaje, create special pentru fetite (husa pilota si fata de perna Echitatie Snurk, husa pilota si fata de perna Sirena Snurk) si pentru baietei (husa pilota si fata de perna Cavaler Snurk, husa pilota si fata de perna Astronaut Snurk si husa pilota si fata de perna Fotbal Snurk)



Saci de jucarii

Strangerea jucariilor este o adevarata provocare, de fiecare data, nu-i asa? Toti parintii stiu acest sentiment. Jucarii sub pat, pe podea sau nu poti gasi piesa preferata de Lego. Hai sa facem strangerea jucariilor distractiva? Cu un design creat special sa fascineze orice copil, sacii de jucarii Mr. Pich pot fi folositi cu usurinta ca subiect de poveste, care sa-i provoace pe cei mici sa stranga jucariile chiar si singuri. Creati cu cea mai mare atentie la detalii, sacii sunt o solutie simpla si eficienta pentru depozitatea jucariilor. Ideali pentru acasa sau in vacanta, sacii masoara 140 cm diametru si sunt fabricati din bumbac.



Pijamale cool

Piciul tau cool are nevoie de o pijama pe masura. Mr. Pich transforma pijamaua in costumul cool pentru vise. Povestea care il conduce pe prichindel pe taramul viselor incepe cu rolul pijamalei. Imprimeul de pe fiecare pijama poate crea subiectul celor mai creative povesti de adormit (pijama Paine Prajit Snurk, pijama Candy Blast Snurk, pijama Shuttle Snurk)

Alege produsele Mr. Pich i vei fi coautor al unei povesti frumoase create chiar in camera piciului tau!



Despre Mr. Pich:

Mr. Pich e magazinul hainelor pentru copii, dar nu copilaresti. Cu o selectie de brand-uri din toata lumea, Mr. Pich respecta cele mai exigente criterii de design, calitate si tendinte, punand la dispozitie haine pentru toti copiii care adopta stilul urban-chic si pentru toate mamicile care se preocupa de asta.