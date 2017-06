Veranda Mall organizeaza cel mai distractiv picnic al verii, pe 24 si 25 iunie

Comunicat de presa

Vara aceasta Veranda Mall da tonul veseliei! Pe 24 si 25 iunie centrul comercial organizeaza cel mai distractiv picnic al verii, unde bucurestenii sunt asteptati sa se bucure de un adevarat festival urban, cu un program tematic, pentru doua zile de vacanta memorabile.

Sambata si duminica, Veranda Mall anunta startul evenimentelor incepand cu ora 12:00 si ii asteapta pe toti cei doritori de un weekend relaxant in amfiteatrul din fata centrului comercial. Muzica antrenanta, momentele de magie sustinute de Magitot, mancarurile si bauturile delicioase, actiunile sportive, atelierele de creatie, concursurile pentru public, toate sunt ingredientele unui weekend plin de amintiri.

„Vara aceasta ne dorim sa le aducem bucurestenilor oportunitati de relaxare si petrecere a timpului liber cat mai atractive si in concordanta cu asteptarile lor. Sub conceptul de picnic, evenimentul din acest weekend va fi un adevarat festival urban, cadrul perfect unde acestia se vor putea relaxa alaturi de familiile lor, unde se vor putea intalni cu prietenii lor si unde vor putea petrece impreuna timp de calitate, in cadrul unui program cu activitati recreative dedicate. ii invitam sa fie alaturi de noi la prima editie a Picnicului Veranda Mall, eveniment ce ne propunem sa devina unul de traditie vara aceasta.”, declara Maria Craciun, Center Manager Veranda Mall.

Cum se vor distra bucurestenii la Picnicul Veranda Mall?

Pe 24 si 25 iunie, Veranda Mall va avea un program complet de distractie:

Zona de food & drinks Vizitatorii centrului comercial vor avea parte de mancaruri si bauturi speciale in zona de food & drinks, unde Zaganu va aduce bere rece si proaspata, Tomi va da mai multa aroma preparatelor cu delicioasele sosuri, iar Algida va oferi sortimente de inghetata cremoasa, ideale pentru vremea calduroasa. in plus, la Blend Barul Becel participantii vor afla de la un bucatar cum se produce margarina, iar apoi ei vor fi provocati sa se inscrie la concursurile unde se va desemna cel mai bun sandwich.

Activitati sportive de vara Parintii si copiii pot participa la activitati sportive potrivite sezonului estival, precum badminton, ping pong, mini fotbal, sarituri cu coarda. Cei mai buni participanti vor fi rasplatiti cu premii atractive. in plus, asfaltul din fata centrului comercial va deveni locul undei cei mici isi vor pune imaginatia la incercare pentru cele mai frumoase desene cu creta colorata.

Spectacole la scena deschisa Pe parcursul celor doua zile, atmosfera de festival va fi asigurata de trupele de muzica si dans care vor urca pe scena din fata centrului comercial. Printre artisti se numara indragita formatie Stelutele Aurii, iar programul va fi completat de cunoscutul magician Magitot, care va sustine numere de magie impresionante, atat sambata, cat si duminica.

Ateliere creative pentru familii La Picnicul Veranda Mall familiile sunt invitate sa isi creeze piese de vestimentatie originale. Pe 24 si 25 iunie, parintii si copiii sunt asteptati sa isi personalizeze tricourile si sepcile la atelierele de creatie. inscrierile se fac pe pagina de Facebook Veranda Mall, precum si la infodesk in cadrul centrului comercial, pana pe data de 23 iunie 2017. Atelierele vor avea loc in fiecare zi, intre 12:00 si 18:00.

Jocuri pentru prichindei Pe parcursul celor doua zile, cei mici se vor bucura din plin de vacanta de vara si vor putea participa la sesiuni de facepainting, jocuri cu baloane de sapun, in timp ce mascotele Vera si Tomi cel Viteaz vor fi alaturi de ei cu cele mai distractive idei de jocuri.

In interiorul centrului comercial, copiii vor avea parte de multe activitati interactive la locul de joaca pentru copii, unde vor putea sa colecteze puncte, pentru a castiga o multime de cadouri din partea Veranda Mall.

Pentru informatii suplimentare puteti accesa pagina de web www.verandamall.ro, sau pagina oficiala de Facebook Veranda Mall.