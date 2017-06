Prieteni de dinainte de a deveni celebri, Dalida si Alain Delon, la TV5MONDE

Comunicat de presa

Nascuta in Egipt, in 1933, din parinti italieni, fascinanta Dalida (Yolanda Cristina Gigliotti) a scris istorie, fiind prima artista castigatoare a Discului de diamant. Pleaca la Paris, in cautarea gloriei, unde, intr-o perioada de restriste financiara, singurul prieten ii este un vecin de bloc: Alain Delon, rebelul filmului francez, care avea sa devina unul dintre cei mai iubiti actori ai cinematografiei mondiale. Amandoi, in exact aceeasi situatie, la inceput de cariera.

„Ea venea din Orientul Apropiat, cu un singur bagaj: un titlu de Miss Egipt 1954. (…) Zece ani mai tarziu, devenise Dalida, iar eu, Delon”, povesteste actorul in cartea sa biografica, Les femmes de ma vie, citata de Paris Match.

TV5MONDE a programat pentru inceputul saptamanii un documentar despre viata legendarei artiste, DALIDA, POUR TOUJOURS (luni, 19 iunie, de la 22:00), iar pentru duminica seara, la Cinema TV5MONDE, filmul LE BATTANT, cu Alain Delon, acesta fiind si unul dintre filmele regizate de el.

DALIDA POUR TOUJOURS - de la 22:00

Din Cairo pana la Paris, urmarim viata personala si cariera micutei Yolanda, devenita legendara Dalida. Timp de 30 de ani, vedeta muzicii franceze a explorat stilurile si genurile muzicale, cunoscand un succes enorm si o fericire personala capricioasa. Realizatorul Michel Dumoulin a urmarit-o timp de trei ani.

Realizator: Michel Dumoulin (Franta 1977, remasterizat in 2015)

Video, aici.

LE BATTANT - Duminica, 25 iunie, de la 22:00

Jacques Darnay iese din inchisoare, dupa ce a ispasit o pedeapsa de zece ani pentru furtul unei bijuterii. Insa problema n-a fost niciodata lamurita: a actionat singur? Unde se afla bijuteria? Prin urmare, este numaidecat urmarit de politie si de „vechii prieteni''.

Regia: Alain Delon (Franta, 1983)

Scenariul: Christopher Frank, dupa un roman de Andre Caroff

Distributia: Alain Delon (Jacques Darnay), Francois Perier (Gino Ruggieri), Pierre Mondy (Rouxel), Anne Parillaud (Nathalie)

Genul: politist

Atentionare: Nerecomandat minorilor sub 10 ani (-10)

Detalii despre film, aici.



-----

Gasiti aici grila de programe de limba franceza, cu subtitrare in limba romana, difuzate de TV5MONDE in iunie :

pe site-ul TV5MONDE Romania [europe.tv5monde.com/ro]

si pe pagina de facebook TV5MONDE Romania [facebook.com/TV5MONDERomania].

Bucuresti, 19 iunie 2017

Anca Romanescu. PUNK PR. anca@punkpr.ro. 0732 144 570