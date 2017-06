3 modalitati prin care poti sterge oboseala de pe chipul tau

Comunicat de presa

Beneficiile unui somn odihnitor sunt numeroase, insa uneori, ni se intampla tuturor sa dormim putine ore pe noapte. Din pacate, cand nu reusim sa ne odihnim 7-8 ore pe noapte, organismul resimte oboseala, iar semnele acestui obicei se vad pe chipul nostru – apar cearcanele, pungile de sub ochi, tenul este lipsit de stralucire, iar pielea de pe fata isi pierde din elasticitate.

Inainte de a recurge la trucurile de make-up cu ajutorul carora poti ascunde micile imperfectiuni de la nivelul fetei, iti recomandam cateva sfaturi de ingrijire a tenului, prin care poti tine la distanta semnele ce apar pe chipul tau dupa o noapte alba.

Foloseste masti naturale

Un remediu din batrani, folosit des si in zilele noastre, sunt feliile de castravete care pot fi aplicate direct pe pleoape timp de 15 minute. Se pot folosi, de asemenea, si o serie de masti pentru fata, care au rolul de a revitaliza tenul. O masca ce poate fi preparata cu usurinta este cea pe baza de castravete, iaurt si miere (o lingura de iaurt se amesteca in blender cu o lingura de miere si un castravete curatat). Aceasta se aplica pe fata, incluzand si zona de sub ochi. Se recomanda folosirea acestei masti pentru diminuarea inflamatiilor din zona ochilor si pentru estomparea cearcanelor.

Hidrateaza-ti corect pielea

Mai putin somn inseamna, implicit, si un ten mai putin hidratat. In lipsa unui somn de calitate, pielea nu are capacitatea de a-si reechilibra nivelul de hidratare si foloseste toata cantitatea de apa pe care ai consumat-o pe timpul zilei. Pentru o piele hidratata, fara riduri si cearcane, este indicat sa folosesti produse de ingrijire pe baza de acid hialuronic. Intraceuticals iti poate oferi 3 produse esentiale pentru un ten tanar si frumos: Primul pas – Daily Serum; Hydration Gel – ofera nutrienti pentru nivelurile mai profunde ale pielii; Moisture Binding Cream - crema liant pentru umidificare si intinerire ce contine acid hialuronic multicategorie. Aceasta mentine tenul hidratat si creste elasticitatea, pentru un efect de piele intinerita.

Apeleaza la un tratament pe baza de radiofrecventa

Studiile arata ca si doua ore in minus de somn pe saptamana sunt suficiente pentru a diminua productia de colagen de la nivelul pielii, rezultand o piele flasca, cu riduri si terna. Pentru a lupta impotriva efectelor negative pe care le are lipsa somnului asupra pielii, poti lua in calcul urmarea unui tratament non-invaziv pe baza de radiofrecventa bipolara, cu rol in cresterea productiei de colagen. eTwo Sublime este un astfel de tratament, care remodeleaza dermul profund, rezultatul fiind imbunatatirea conturului facial si estomparea liniilor fine de la nivelul fetei, gatului sau decolteului.

Foto homepage: Angela Waye /Shutterstock