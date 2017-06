Aventurile lui Dino, un nou desene animat educativ pentru copii

Comunicat de presa

Seria Aventurile lui Dino, creata de Danonino, a fost lansata in premiera in luna mai, exclusiv pe canalul de YouTube Aventurile lui Dino Danonino Romania. Aceasta aduce in prim plan aventurile a patru prieteni care locuiesc si calatoresc pe vasul zburator Atlas. Condusi de spiritul de aventura si de prietenia stransa dintre ei, acestia au parte de cele mai interesante si amuzante misiuni.

Seria de desene animate este special creata pentru copiii cu varste cuprinse intre 3 si 9 ani, avand scop distractiv, dar si educativ. Prin personajele atat de simpatice si actiunile usor de inteles de catre copii sunt comunicate valori esentiale precum prietenia, curajul, familia, spiritul de echipa si generozitatea.

Doua noi episoade sunt difuzate in fiecare sambata dimineata, de la ora 10.00, pe canalul de YouTube si LIVE pe pagina de Facebook Danonino. Primele 10 episoade pot fi deja vizionate online, iar pentru a fi curent cu noile aventuri ale celor patru prieteni va invitam sa dati subscribe canalului de YouTube Aventurile lui Dino Danonino Romania.

Fiecare zi e o aventura! Hai si tu la drum cu Aventurile lui Dino si descopera o lume plina de surprize si culori.