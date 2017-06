Happy Cinema introduce vizionari speciale de film pentru parintii cu bebelusi!

Comunicat de presa

De cele mai multe ori, parintii planuiesc cu mare grija prima vizita la cinema a copilului. Aleg cu grija filmul si aleg si momentul potrivit, cel mai des atunci cand cel mic are 3 sau 4 ani. Dar de ce sa nu te bucuri de film impreuna cu cel mic si pana la aceasta varsta?

Happy Cinema Bucuresti organizeaza din luna iunie o sectiune speciala in programul de filme: vizionari dedicate mamicilor si taticilor cu bebelusi! in cadrul acestui program, parintii se vor bucura de vizionarea unor filme de top, in conditii speciale: sonorul filmului va fi diminunat, iar in sala luminile nu vor fi complet stinse, pentru ca bebelusii sa nu se sperie, iar la inceput nu vor rula trailere si reclame. Atmosfera prietenoasa si calma din cinema ii va face pe noii parinti sa scape de stres si sa se relaxeze la cinema. Prima vizionare va avea loc pe 17 iunie, ora 12:00, cu filmul Rough Night, o comedie cu Scarlett Johansson.

"Am considerat ca este oportun sa oferim sansa parintilor cu bebelusi sa se bucure de experienta mersului la cinema fara teama ca alti spectatori vor fi deranjati. In plus, parintii pot petrece un timp de calitate impreuna cu bebelusii si nu trebuie sa caute bona ca sa mearga la film. Dorim sa sustinem si socializarea mamicilor si taticilor si sa le oferim ocazia de a vedea si discuta despre cele mai noi premiere" declara Diana Cercel, marketing manager Happy Cinema.

Happy Cinema face familiile fericite!

Vizionarile sunt organizate in parteneriat cu Asociatia SAMAS Sanatate pentru Mame si Sugari si sunt recomandate adultilor cu copii sub 2 ani.

HAPPYCINEMA Bucuresti se afla in incinta Liberty Center, la 10 minute de Piata Unirii pe soseaua Progresului 151-171, Sector 5.