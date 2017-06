De maine incepe o noua editie a Targului de bunatati romanesti in Bucuresti

La targ, zeci de producatori romani vor astepta bucurestenii cu o gama variata de produse 100% facute in tara noastra - de la specialitati traditionale si pana la alimente de baza.

Comunicat de presa

In acest weekend, de vineri si pana duminica (16 – 18 iunie), in Bucuresti va avea loc o noua editie a „Targului de bunatati romanesti”, care se va desfasura in parcarea magazinului Kaufland din cartierul Aparatorii Patriei, sos. Oltenitei nr. 388, sectorul 4.

La targ, zeci de producatori romani vor astepta bucurestenii cu o gama variata de produse 100% facute in tara noastra - de la specialitati traditionale si pana la alimente de baza.

Targul va fi deschis de la ora 9:00 si pana la ora 18:00, in fiecare zi din acest weekend, iar vizitatorii se vor putea bucura de preparate romanesti, direct de la fermieri, precum:

Dulciuri de casa

Dulciuri fara zahar

Dulceturi si gemuri dupa retete traditionale

Siropuri naturale

Preparate savuroase din carne, mezeluri

Miere si produse apicole

Lavanda bio si decoratiuni din lavanda

Obiecte si decoratiuni artizanale

Costume populare

Produse din piele

Prin aceasta serie de targuri, Kaufland sustine producatorii locali sa isi aduca produsele mai aproape de romani, oferindu-le in mod gratuit spatiul de vanzare si logistica necesara. Pana int prezent, Kaufland a organizat 18 Targuri de bunatati romanesti in intreaga tara si a sprijinit zeci de mici producatori locali si regionali sa isi comercializeze produsele astfel.