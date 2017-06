L'Effet aquatique a primit Premiul TV5MONDE, RFI Romania, Institut français de Roumanie al Juriului tinerilor francofoni

Valoarea premiului este de 2000 de euro si va ajunge la casa de distributie care va lansa filmul in cinematografele din Romania.

Comunicat de presa

Juriul tinerilor francofoni TV5MONDE / TIFF 2017 a oferit filmului L'Effet aquatique, in regia lui Solveig Anspach, Premiul TV5MONDE, RFI Romania, Institut français de Roumanie al Juriului tinerilor francofoni / Prix TV5MONDE, RFI Romania, Institut français de Roumanie du Jeune jury francophone, sambata seara, in cadrul Galei de inchidere a Festivalului International de Film Transilvania. Valoarea premiului este de 2000 de euro si va ajunge la casa de distributie care va lansa filmul in cinematografele din Romania.

Anul acesta, Juriul tinerilor francofoni a fost format din cinci tineri care fac parte din bogata comunitate a studentilor francezi la Medicina sau Medicina Veterinara din Cluj - Camille de Pasquale, Charles Coussolle, Regis Ojeil, Mathias Nicoud si Roman Perraut -, coordonati de artista franceza Christine Ott, compozitoare, pianista, cantareata si „ondista”, specializata in unde Martenot.



Motivatia Juriului, spusa pe scena Galei TIFF2017, este urmatoarea:

„L'Effet aquatique, acest film foarte uman, ne-a sedus mai intai prin scenariul sau original. Intre piscina municipala din Montreuil si izvoarele poetice din Islanda, Solveig Anspach ne plonjeaza intr-un univers plin de gingasie si fantezie. Sublimat de muzica lui Martin Wheeler, jocul subtil si emotionant al actorului incarneaza perfect indoielile, defectele, tot ceea ce face frumusetea relatiilor umane.”

Filmele vazute de Juriul tinerilor francofoni la TIFF 2017 au fost: La loi de la jungle (r: Antonin Peretjatko), Une vie (r: Stephane Brize), Cigarettes et chocolat chaud (r: Sophie Reine), Dalida (r: Lisa Azuelos), Paris pieds nus (r: Fiona Gordon, Dominique Abel) si L'Effet aquatique (r: Solveig Anspach).

Pe parcursul festivalului, juratii au avut, de asemenea, intalniri cu personalitati din lumea cinematografica si literara: actrita franceza Clotilde Courau (membra a Juriului TIFF) si scriitoarea franco-maghiara Nina Yargekov (Prix de Flore 2016).

2017 este al cincelea an consecutiv in care Juriul tinerilor francofoni acorda Premiul TV5MONDE, RFI Romania, Institut français de Roumanie la TIFF.

