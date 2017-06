comunicat de presa

Cu totii avem nevoie de putin ajutor atunci cand vine vorba de exercitii fizice, fie ca suntem la inceput, fie ca exersam de ceva timp. Cu toate acestea, exista persoane care se feresc sa lucreze cu un antrenor personal, din mai multe motive: fie din cauza experientelor anterioare care s-au soldat cu un esec, fie din lipsa timpului, fie din lipsa banilor, fie pentru ca vor rezultate rapide, fie pentru ca nu au incredere in omul cu care urmeaza sa lucreze,etc.

Exista insa si o serie de motive pentru care la fel de multe persoane aleg sa lucreze cu un instructor personal. Unii doresc un program personalizat astfel incat sa poata pierde in greutate sau sa se tonifice, in timp ce altii vor pur si simplu sa isi depaseasca limitele.

Daca ai decis ca vrei sa te apuci serios de sport, dar nu stii de unde sa incepi, un antrenor personal poate fi un ajutor de nadajde. Acesta te va examina complet, va tine cont de munca ta zilnica, de activitatea fizica de pana acum, de regimul alimentar, si te va ajuta sa iti setezi obiectivele.

Iata 10 motive pentru care ai nevoie de un antrenor personal atunci cand vine vorba despre sport!

Te ajuta sa descoperi de unde sa incepi si care sunt nevoile tale in materie de sport

Majoritatea persoanelor care vin la sala pun accentul pe cardio pentru a slabi, fara sa inteleaga ca obiectivul principal nu este acela de a scadea kilogramele de pe cantar cu orice chip, cat sa scada doar procentajul de grasime. “Prin exces de antrenamente stil cardio, ajungi sa pierzi si din masa musculara, ceea ce iti va ingreuna si mai mult procesul de slabire, deoarece corpul nu are ce sa intretina. Pe langa asta, nu vei avea nici tonus, deoarece asta implica lucru cu greutati. Un kilogram de masa musculara poate sa insemne de la 70 pana la 100 calorii arse in plus de corpul tau. Principalul obiectiv in slabire este de a pastra sau de a creste masa musculara deja existenta, in timp ce incercam sa scadem procentajul de grasime. Arderea a cat mai multor calorii intr-o sedinta de antrenament trebuie sa fie o mentalitate pe termen scurt. Pentru a avea rezultate pe termen lung, trebuie sa te intrebi ce poate face corpul tau in plus in afara salii. Prin exercitii tip cardio arzi calorii doar pe moment, iar a doua zi revii la stadiul tau normal. Un antrenor te va ajuta sa combini sedintele de forta cu cele de cardio in cel mai eficient mod posibil, in functie de necesitatile tale. Aceleasi principii se aplica si in cazul in care vrei sa ai doar un tonus mai bun sau vrei sa creezi masa musculara serioasa”, explica Mihai Jidov, Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa iti atingi obiectivele propuse

Fie ca iti doresti sa scapi de kilogramele in plus, fie ca iti doresti sa ai un corp tonifiat si bine lucrat, un antrenor personal te poate ajuta sa iti stabilesti obiective realiste. De asemenea te poate ajuta sa ai un program echilibrat, gestionat cu succes. „Un antrenor personal te va ajuta sa iti atingi obiectivele, prin crearea unui plan de antrenament personalizat, te va ajuta sa depasesti bariera planurilor de antrenament generalizate. Odata ce progresezi la sala, cu atat mai mult slabiciunile tale vor iesi in evidenta, iar datoria antrenorului este de a descoperi si de a intari aceste slabiciuni, pentru a mentine un progres continuu”, explica, Catalin Milea – Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te invata cum sa executi corect exercitiile

Telefonul, laptopul si tableta ne ofera acces la enorm de multa informatie, printre care si video-urile cu exercitii fizice. Desi par usor de efectuat acasa, trebuie sa ai grija ca indiferent de cat de usor pare un exerctiu fizic, daca nu este efectuat corect, iti poate face mai mult rau decat bine. Un antrenor personal, te va invata cum sa efectuezi corect si eficient un exercitiu, te va ghida in permanenta si te va corecta ori de cate ori este necesar, iti va oferi detalii despre muschii folositi in cadrul acestor exercitii, despre forma corecta intr-un efort, dar si cum sa previi eventuale accidentari atunci cand te antrenezi. „A imita exercitiile facute de o alta persoana, nu presupune faptul ca nu mai ai nevoie de indicatiile unui antrenor. Fiecare exercitiu are indicatii si contraindicatii, iar un exercitiu nu consta in a duce o greutate din punctul A in punctul B. Rolul antrenorului este acela de a veni cu acele indicatii de executare a exercitiului, plus sfaturi despre ce ar trebui sa simti, si mai important, unde sa nu simti tensiune in timp ce executi acel exercitiu, prevenind accidentarile”, ne sfatuieste Mihai Jidov, Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa iti cunosti propriul corp

Daca ai experienta in sala de gimnastica, probabil ca nu te-ai gandit niciodata sa lucrezi cu un antrenor personal. Insa un instructor personal este cel care te va ajuta sa iti cunosti mai bine propriul corp, iti va oferi idei noi care iti vor provoca intreg corpul, pentru ca sigur sunt cateva aparate in sala pe care nu te-ai fi gandit niciodata sa le folosesti! „Necunoscandu-ti corpul, la inceput totul pare greu. Dar odata ce intri intr-un program bine pus la punct, vei vedea ca ceea ce inveti in timp ce progresezi, se aplica in activitatile de zi cu zi. Corpul tau doar trebuie sa invete sa functioneze in parametrii cat mai optimi atat fizic, cat si psihic. Iar alimentatia si sportul te vor ajuta sa ajungi sa fii echilibrat. Aici intervine antrenorul, care te ajuta sa te cunosti mai bine si sa-ti depasesti propriile asteptari.”, a explicat Catalin Milea - Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa iti stabilesti un plan alimentar echilibrat

Un regim alimentar strict este foarte greu de respectat, indiferent de cat de multe aplicatii am avea instalate pe telefon. Primul pas in respectarea unui regim alimentar echilibrat si corect este acel moment in care esti 100% convinsa ca vrei sa faci o schimbare in viata ta. Un plan alimentar echilibrat si corect se realizeaza si in functie de activitatea fizica pe care urmeaza sa o faci la sala. “Trebuie stabilit un lucru de la bun inceput. Un antrenor personal nu este nutritionist, doar daca acesta este certificat in acest domeniu. Un nutritionist iti va face un set de analize de sange, inainte de a elibera o dieta personalizata. Daca vrei sa produci o schimbare vizibila si pe termen lung, alimentatia este cheia, iar antrenorul impreuna cu nutritionistul pot stabili ce ti se potriveste mai bine pentru a-ti desfasura fara probleme activitatile zilnice. Daca se intampla ca antrenorul sa fie certificat ca nutritionist, cu atat mai bine. Daca trebuie sa pui accentul si mai mult pe alimentatie, un antrenor te poate sfatui doar in linii mari ce schimbari sa faci din punct de vedere alimentar.” explica Mihai Jidov, Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa iti depasesti limitele

Acest lucru este strans legat repetarea acelorasi tip antrenamente. Cand te plictisesti, tendinta este sa te relaxezi. Un antrenor personal te poate motiva sa depasesti aceste limite prin tipuri noi de exercitii pe care nu le-ai face niciodata pe cont propriu. Multi sportivi profesionisti apeleaza la antrenori personali, deoarece stiu ca acesta ii pot provoca mult mai mult decat s-ar putea provoca ei insisi. “De cele mai multe ori, oamenii au tendinta sa se subestimeze, si cand imi zic ca nu mai pot, mai mult ca sigur mai au resurse pentru 2 repetari (sau mai multe, in functie de exercitiu). Scopul antrenorului este acela de a “trage” (la inceput) de tine pana ajungi sa-ti depasesti singur barierele psihice. Acesta este modul corpului de a se mentine in starea de confort. Cu timpul vei ajunge sa devii confortabil cu inconfortabilul. Asta fiind singura cale spre progres. Odata ce te adaptezi stilului de efort, nu o sa mai percepi acea senzatie de disonfort la fel ca la inceput”, sustine Catalin Milea – Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa ramai motivata

Antrenorii personali vin cu un sistem integrat de motivare, aceasta face parte din pachetul pe care il primesti atunci cand apelezi la un instructor personal. Investitia intr-un antrenor personal este asociata cu o investitie a timpului. Cea mai dificila parte este raspunderea personala, insa aceasta vine odata cu cresterea motivatiei. „ Motivatia este supraestimata, iar daca tu depinzi de ea ca de un drog, sa te tina in sala, mai mult ca sigur nu o sa te tii de treaba. Determinarea incepe unde motivatia sfarseste. De obicei, lumea nu renunta la sala din lipsa motivatiei, ci mai mult din lipsa cunostintelor si disciplinei. Nimanui nu-i place sa faca acel ceva la care nu se pricepe. Urmand un plan de antrenament bine pus la punct de catre un antrenor, si vazand progres prin cresterea greutatii cu care lucrezi in anumite exercitii, a volumului si a intensitatii antrenamentelor, asta o sa-ti dea o doza de incredere crescuta si senzatia ca poti si mai mult, iar in asa fel vei deveni dependenta de sala. Trebuie doar sa vrei cu adevarat o schimbare si sa fii consecventa”, a mai adaugat Mihai Jidov, Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa iti pastrezi nu doar sanatatea corporala, ci si pe cea mental

Un instructor personal poate actiona ca o usa pentru experiente noi de cunoastere personala. Un instructor personal te poate ajuta sa descoperi potentialul pe care nu ai realizat ca il ai. “Alergatul cu beneficiile lui asupra sanatatii este cea mai raspandita activitate din domeniul sportului. De ce? Din cauza accesibilitatii. Oricine poate sa alerge. Toate parcurile sunt pline de oameni care alearga. Majoritatea perosoanelor care se apuca de sala, se pun inca din prima zi pe banda, nestiind ce sa faca cu aparatele sau greutatile libere, sperand ca intr-una din zile va veni curajul sa le incerce si pe acelea. Lucrul cu greutati are aceleasi benfecii, ba chiar mai mult. Reduce anxietatea, este antidepresiv, previne osteoporoza, imbunatateste postura vicioasa in urma stilului de viata sedentar, previne diabetul, imbunatateste tensiunea arteriala, imbunatateste echilibrul, imbunatateste activitatea cerebrala si multe altele. Urmand sfaturile unui antrenor vei invata executia exercitiilor cu greutati libere si aparate”, explica Catalin Milea – Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te ajuta sa lucrezi in functie de anumite problemele de sanatate

Anumite boli si conditii fizice, cum ar fi sarcina, artrita, diabetul, osteoporoza, boli de inima, probleme cu spatele, etc te pot determina sa te feresti de orice efort fizic. Insa, orice activitate fizica tinuta sub control si efecuata corect, te poate ajuta sa iti imbunatatesti starea de sanatate. Angajarea unui antrenor personal cu experienta, care lucreaza in stransa colaborare cu medicul curant, poate ajuta la construirea unui program care sa ajute la imbunatatirea si chiar vindecarea unor probleme de sanatate. „ Foarte multe persoane au tendinta sa se fereasca de greutati sau efort fizic mai sustinut din cauza diverselor probleme articulare sau de alta natura. Indicat este sa consultati parerea mai multor medici si antrenori calificati, deoarece se pot gasi exercitii sau regresii ale exercitiilor de baza care sa ocoleasca problemele respective”, explica Mihai Jidov, Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Te provoaca constant!

Reducerea grasimii corporale, gestionarea kilogramelor in plus, modelarea corporala si tonifierea pot fi realizate cu ajutorul unui antrenor personal calificat. Tot el te poate ajuta sa iti stabilesti obiective realiste, strategii sigure, oferindu-ti totodata incurajarea de care ai nevoie. Un antrenor personal iti va monitoriza progresul si va interveni constant asupra programul tau. „Urmand un plan personalizat de antrenament si tinandu-te de el, mai mult ca sigur vei fi mereu provocata, deoarece scopul principal al planurilor de antrenament este progresul constant, si in nicun caz stagnarea. Acel progres vine prin cresterea greutatii cu care lucrezi (cand este posibil acest lucru), a volumului de lucru si a intensitatii antrenamentelor. Corpul are nevoie de o perioada de adaptare, dar dupa perioada de acomodare de o luna cu 2-3 antrenamente pe saptamana, te vei simti mult mai increzatoare si plina de energie, iar in urmatoarele 6 luni, vei putea trece la exercitii, cu o greutate de 3x mai mare decat in prima ta luna de sala”, a mai explicat Catalin Milea – Antrenor Personal & Instructor de Fitness.

Mihai Jidov si Catalin Milea sunt 2Antrenori care iti ofera zilnic atat pe pagina de facebook cat si pe canalul de youtube, video-uri detaliate despre exercitii, antrenament, alimentatie si stil de viata sanatos.