Gatitul la abur - tehnica care perfectioneaza rezultatele din bucatarie

Comunicat de presa

Gatitul la abur ramane in continuare popular pentru calitatea sa de a pastra substantele nutritive si consistenta naturala a alimentelor. Cu toate acestea, aburul face pereche perfecta cu toate tipurile de ingrediente si nu doar pentru ca ofera o masa sanatoasa, dar si surprinzator de delicioasa. Furnizor ales de 50% dintre chefii europeni cu Stele Michelin si cu tehnologii de uz casnic adaptate din cele mai performante bucatarii profesionale, Electrolux introduce aburul in gastronomia de zi cu zi, prin gamele sale de cuptoare CombiSteam.

Cuptoarele cu abur transforma o mancare simpla intr-un preparat cu gust desavarsit, iar posibilitatile culinare de a pregati mereu retete delicioase sunt nenumarate. Puterea aburului esta data de faptul ca readuce in prim-plan gustul natural al ingredientelor, dar nu numai: poti gati mai rapid, mai sanatos si mai gustos orice preparat, de la legume si fructe de mare, pana la unele la care probabil nu te astepti, precum carne si paine.

“Inovatia face parte din ADN-ul Electrolux, insa din punctul nostru de vedere, aburul inseamna mai mult decat atat. Reprezinta cu adevarat o tehnica culinara care transforma bucataria, stilul gastronomic si stilul alimentar si care ne poate impacta mult mai mult decat la nivel de gust. O mare parte din clientii nostri care si-au dotat bucataria cu un cuptor cu abur, au descoperit ca isi pot revigora pasiunea pentru gatit cu o varietate de preparate creative.” a declarat Carmen Georgescu, Director de Marketing & Comunicare Romania.

Gustul painii de acasa

Placintele gustoase ale bunicii, prajiturile delicioase din copilarie sau mirosul imbietor al painii scoase prospat din cuptor se pot regasi in fiecare zi in bucataria ta, atunci cand partenerul tau este cuptorul cu abur CombiSteam de la Electrolux. Spre deosebire de cuptorul conventional, atingerea delicata a aburului va oferi tuturor produselor tale de patiserie preferate, culoarea rumena, luciul deosebit, textura delicioasa si crusta crocanta.

Fripturi suculente si fragede

Ce poate fi mai neplacut decat ca dupa tot efortul depus in prepararea unei fripturi delicioase, sa obtii in final, doar o bucata de carne uscata? Aceasta situatie o putem evita prin gatitul cu abur, datorita aerului umed pe care il pastreaza in interiorul cuptorului. Nu doar ca va determina o textura frageda si suculenta a carnii, ci si o gatire uniforma, demna de cei mai mari profesionisti.

Gateste sanatos si gustos cu peste

Lista de preparate cu fructe de mare si peste care pot fi pregatite la cuptorul cu abur depinde doar de limita oceanelor. Totul de la crab, calamar sau somon, poate fi gatit la abur, reducand din aroma excesiva de peste pe care o putem resimiti uneori in cazul gatitului conventional si pastrand exact nutrientii de care avem nevoie pentru a ne bucura de un preparat din peste extrem de gustos.

Cuptorul cu abur aduce o plus valoare tehnicii conventionale. Indiferent daca prajiti sau frigeti carnea la gratar, coaceti paine, creati deserturi delicate sau folositi tehnica Sous Vide, veti obtine arome uimitoare, controland exact cantitatea de abur de care aveti nevoie pentru rezultatele mult dorite.

Pentru mai multe detalii despre produsele si promotiile Electrolux, puteti accesa www.electrolux.ro sau pagina oficiala de Facebook www.facebook.com/Electroluxromania.