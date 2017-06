Dead Sea Minerals, noua gama Cosmetic Plant ce are la baza minerale din sarea de la Marea Moarta

Comunicat de presa

Cosmetic Plant, unul dintre principalii producatori locali de cosmetice, lanseaza o noua gama de produse ce are ca prinicipale ingrediente minerale din sarea de la Marea Moarta, cu efecte terapeutice recunoscute asupra pielii si a sanatatii. Dead Sea Minerals cuprinde atat produse cu efect anti-aging destinate tenului matur, cat si produse cu efect de hidratare intensa, create pentru tenul tanar.

Pentru aceasta noua gama, Cosmetic Plant a apelat, din nou, la ingrediente naturale inovative - minerale din sarea de la Marea Moarta si extract din alga marina Porphyridium Cruentum, completate cu acid hialuronic. Cele 21 minerale din sarea de la Marea Moarta sunt recunoscute pentru imbunatatirea metabolismului celular, stimularea regenerarii celulare si hranirea pielii, iar extractul algei marine si acidul hialuronic au un puternic efect de lifting, de netezire a ridurilor si de reducere a adancimii acestora.

„Situata intre Israel si Iordania, Marea Moarta este cel mai adanc punct al planetei noastre, un fascinant miracol al naturii cu numeroase efecte terapeutice dovedite asupra frumusetii pielii si sanatatii. Mineralele din sarea de la Marea Moarta, dintre care 12 nu exista in celelalte mari sau oceane ale lumii, sunt folosite de multa vreme in industria cosmetica, dar de obicei in produse de lux”, a declarat Susana Laszlo, Director General al Cosmetic Plant.

Pornind de la cele mai importante doua efecte ale mineralelor de la Marea Moarta, respectiv mentinerea hidratarii naturale a pielii si tonifierea tesutului cutanat, noua gama Cosmetic Plant este impartita in doua tipuri de produse: cu efect anti-aging si de hidratare intensa, iar ingredientele active complementare au fost atent alese in functie de aceste nevoi comune ale consumatoarelor.

Astfel, gama Dead Sea Minerals cuprinde 7 produse si este formata din doua tipuri de creme de zi - una anti-aging pentru femeile de peste 30 ani si una intens hidratanta pentru cele de peste 20 ani -, o crema de noapte pentru cresterea fermitatii pielii si doua tipuri de masti - una cu efect anti-aging si una intens hidratanta. Gama este completata de o crema anticearcan si, in premiera pentru producatorul clujean, o crema de corp anti-aging care asigura protectie impotriva deshidratarii pielii si creste elasticitatea acesteia. Efectele cremei de zi anti-aging, a celei de zi intens hidratanta si a mastii intens hidratante fara clatire sunt dovedite prin teste de eficienta in-vivo.

Potrivit reprezentantei companiei, produsele din gama Dead Sea Minerals se diferentiaza, dincolo de un raport calitate / pret corect, si prin textura lejera, usor de absorbit, si un miros fresh, aspecte care vor oferi pielii o senzatie de confort si relaxare. In plus, efectele anti-aging si cele de hidratare intensa sunt vizibile imediat si mentinute pe termen lung.

„Cele mai multe produse cosmetice ce au la baza minerale din sarea de la Marea Moarta sunt folosite in primul rand in centre de infrumusetare si SPA-uri de lux, fiind destinate utilizarii profesionale. insa, asa cum noi ne-am obisnuit clientela, ne-am propus sa le prezentam romancelor efectele miraculoase ale mineralelor din sarea de la Marea Moarta intr-o forma accesibila atat din punct de vedere al pretului, cat si al punctelor de vanzare”, a completat Susana Laszlo.

Avand in vedere obiceiurile de consum ale romancelor, Cosmetic Plant anticipeaza ca printre cele mai apreciate produse se va afla crema de corp anti-aging care, pe langa efectele ei benefice, este ambalata intr-un borcan reutilizabil elegant, folosit in premiera pentru produsele firmei.

Noua gama este deja disponibila in reteaua hipermarket-urilor Cora, in reteaua de drogherii DM DrogerieMarkt, in majoritatea magazinelor naturiste si in diverse farmacii, respectiv in shop-ul online al companiei.