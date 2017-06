TRIND Cosmetics, acum si in Romania!

Comunicat de presa

Brandul olandez TRIND, care a devenit lider mondial in domeniul nail care datorita produselor dedicate ingrijirii eficiente si delicate a unghiilor, se lanseaza acum si in Romania. Cu o experienta de peste 25 de ani in nail care, TRIND s-a remarcat la nivel international in peste 30 de tari, fiind specialistul in unghii sanatoase a milioane de oameni de pretutindeni.

TRIND promoveaza naturaletea si eleganta prin produse ce redau stralucirea si vitalitatea unghiilor, pe care le promite perfecte in doar 2 saptamani. Produsele TRIND sunt unice, continand ingrediente de inalta calitate, precum keratina, extrasul de lotus, complexul de vitamine A, C si E, cu ajutorul carora acestea se regenereaza si se hidrateaza. Astfel, unghiile fragile, subtiri, moi si exfolitate isi recapata in scurt timp sanatatea si supletea.

Brandul cosmetic propune o gama completa pentru ingrijirea profesionista a unghiilor, mainilor si picioarelor. TRIND Nail Repair Natural este unul dintre cele mai apreciate produse din gama TRIND, un intaritor unic care hidrateaza si regenereaza rapid unghiile. Prin restabilirea echilbrului de keratina si lichid natural al unghiei, aceasta devine puternica si flexibila.

Balsamurile trateaza cuticulele, cremele si mastile catifeleaza pielea sensibila a mainilor si picioarelor. Tratamentele hidratante si regeneratoare pentru unghii sanatoase sunt disponibile in nuante naturale si colorate, in variante lucioase sau mate, ce desavarsesc look-ul fiecarei persoane.

Produsele marca TRIND sunt recomandate si sportivilor de performanta, sau persoanelor care intampina probleme medicale la nivelul unghiilor, intrucat serurile revolutionare ale brandului olandez lupta impotriva infectiilor din aceste zone.

Toate produsele din gama TRIND pot fi aplicate cu usurinta atat acasa, fiind disponibile online, pe www.trind.ro, cat si in centrele de beauty partenere.

“TRIND este un brand cu rezonanta la nivel mondial, ce inregistreaza un succes urias din tara de origine, Olanda, pana in State, Japonia, Malaezia, sau Africa de Sud. Ne dorim ca TRIND sa ajunga in topul preferintelor romanilor in ceea ce priveste produsele de nail, hand si foot care. TRIND pune accent pe naturalete, frumusete si sanatate, ceea ce noi incurajam”, declara Ana Popescu si Radu Rasadean, cei doi antreprenori care promoveaza brandul olandez in Romania.

Odata cu inaugurarea oficiala pe piata din Romania, TRIND lanseaza editia limitata Boho Vibes Summer 2017, inspirata de peisajele exotice ale plajelor din Ibiza, ale apusurilor de soare, valurilor marii si atmosferei efervescente pe care o emana insula Ibiza.

Boho Summer Vibes by TRIND propune lacuri in nuante surprinzatoare, sofisticate, intense si luminoase, care te duc cu gandul la vara, vacanta, soare, plaja, distractie si relaxare, care infrumuseteaza si fortifica unghiile. Las Dalias (roz pal), Es Vedra (verde deschis), Happy Hippie (light fuchsia), Sunset Ashram (culoarea soarelui la apus), Balearic Blue (albastru turcoaz) si Summer of Love (galben intens) sunt culori vibrante ce debordeaza de energie, indeamna la bucurie si se potrivesc cu pielea bronzata din timpul verii.