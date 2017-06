S-a lansat LifeBox.ro, prima platforma online care isi propune sa educe comportamentul alimentar al romanilor

Comunicat de presa

Un grup de antreprenori a lansat LifeBox.ro, un proiect online revolutionar dedicat tuturor celor preocupati de un stil de viata sanatos. Fie ca-si doresc sa slabeasca, sa-si mentina greutatea sau sa-si modifice compozitia corporala, utilizatorii au acum posibilitatea de a-si comanda acasa sau la birou cele 3 mese principale si 2 gustari necesare intr-o zi, toate acestea personalizate in functie de numarul de calorii de care au nevoie.

Potrivit celor 3 investitori, proiectul se adreseaza cu precadere celor care isi doresc sa uite de procesul complicat al unei diete, LifeBox simplificandu-le alegerile culinare, pregatindu-le preparate delicioase si, intr-un final, oferindu-le mai mult timp pentru cei dragi si pentru hobby-urile lor.

„Romanii incep sa fie din ce in ce mai atenti la ceea ce mananca, raportandu-se acum la hrana din mai multe puncte de vedere si privind-o precum o sursa de vitamine si minerale, fitonutrienti si antioxidanti. LifeBox raspunde acestei nevoi, devenind deopotriva un argument pentru un stil de viata sanatos si o solutie pentru un comportament alimentar corect, atat din punct de vedere nutritional, cat si kilocaloric”, a declarat Florin Scarlat, co-fondator LifeBox.

Conform echipei, cele mai frecvente greseli in randul romanilor sunt concentrarea pe numarul de kilocalorii si pofta de dulciuri. Desi reprezinta un criteriu important in alimentatia de zi cu zi, kilocaloriile sunt depasite in importanta de fitonutrientii si antioxidantii obtinuti din alimente de calitate, iar energia si capacitatea de concentrare oferite de glucide pot fi determinate si de gustari sanatoase, care contin putin sau deloc zahar.

Pentru a imbina cu succes gustul desavarsit cu un aport kilocaloric corect, echipa LifeBox este intregita de Alex Cirtu, bucatar profesionist, si Anamaria Iulian, doctor nutritionist experimentat, care trateaza cu succes de aproape zece ani obezitatea infantila. impreuna, cei doi livreza clientilor meniuri sanatoase, gustoase si cu un aspect deosebit.

Astfel, doctorul nutritionist din spatele LifeBox spune ca fiecare meniu pleaca de la preferintele culinare ale clientior si de la ceea ce isi doresc: sa slabeasca, sa isi mentina greutatea sau sa isi modifice compozitia corporala. De asemenea, varsta, sexul si nivelul de activitate fizica desfasurata cotidian sunt elemente atent luate in seama. Odata decise aceste aspecte, clientul isi poate alege unul dintre cele 4 tipuri de meniuri: OptimBox, VeggieBox, FishBox sau SportBox.