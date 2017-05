Lansare surprinzatoare in Romania - Te surprinde.ro

Comunicat de presa

... locul unde devii suprinzatorul propriei vieti. Tu cand ti-ai facut ultima oara o surpriza?

Surprinsi de o prognoza nu foarte optimista, de prea multe deadline-uri si prea putina spontaneitate, cativa surprinzatori s-au adunat si au creat o platforma unica cu si despre surprize.

Principala miza: restabilirea valorii pe care o are surpriza in viata fiecaruia. S-au hotarat sa-i dea importanta pe care o are, de fapt.

Nu estimeaza, nu preconizeaza. Nu au “goal-uri” personale stabilite contabiliceste.

Au:

Pasiune, iubire pentru frumos, intuitie pentru oameni si evenimente spectaculoase.

Te vor ajuta sa organizezi altora sau chiar tie insuti surprize care de care mai inventive: “Ready to go”, „Personal touch”, „Home made”, „Evenimente” care sa te faca sa spui la sfarsitul zilei: “da, m-am surprins pe mine insumi.”

Oricand, echipa de surprinzatori e pregatita sa descopere exact acele bucurii care te reprezinta, sub forma cea mai apropiata de tine.

Te pot ajuta cu:

Surprize la cheie adaptabile in functie de locatie, data, numarul de persoane.

Surprize preparate “in casa” cu cele mai autentice ingrediente: “Expo yourself”, “Cumparam timp”, “Intalniri surprinzatoare”, “Excursii in trecut” sunt doar cateva dintre ideile pe care le poti vedea puse in practica.

Surprize cu o nota personala in functie de informatiile pe care tu le oferi si pe care ei le modeleaza special pentru tine: “Iubeste prin arta”, “Party film”, “TangoTu”, “O calatorie cu aroma argentiniana”, “Impro your life”, “Povestea copilului tau…”

Evenimente si ateliere neobisnuite. Toate personalizate cu si despre tine, cu povestea ta.

Prieteni multi si frumosi. Toti sunt eroii propriei lor vieti. Ei au ales deja sa se surprinda!

Mai multe detalii pe www.tesurprinde.ro, la numarul de telefon: 004) 0314 260 060/ (004) 0722 457 670, office@tesurprinde.ro sau pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/tesurprinde.ro/ in fiecare zi de la 10.00 la 18.00.

(Te surprinzi, seara tarziu, ca nu ai zambit toata ziua?