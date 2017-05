Tom si Jerry, Tweety, Sylvester, Bugs Bunny si prietenii sai vin pentru prima data in Romania, la ParkLake

Intre 1 si 4 iunie, ParkLake Shopping Center aduce in premiera in Romania celebrele personaje animate Tom si Jerry, Tweety, Sylvester, Bugs Bunny si prietenii sai. Cu ocazia Zilei Copilului, micutii sunt asteptati in centrul comercial sa cunoasca mascotele Warner Bros si sa se bucure de patru zile de distractie si surprize.

comunicat de presa

Intre 1 si 4 iunie, ParkLake Shopping Center aduce in premiera in Romania celebrele personaje animate Tom si Jerry, Tweety, Sylvester, Bugs Bunny si prietenii sai. Cu ocazia Zilei Copilului, micutii sunt asteptati in centrul comercial sa cunoasca mascotele Warner Bros si sa se bucure de patru zile de distractie si surprize.

Cei care ajung la ParkLake in aceasta perioada pot cunoaste faimoasele personaje - Tom si Jerry, Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Taz, Sylvester, Coyote si Road Runner - aduse in premiera in Romania. Personejele ajung in iunie si in Romania, dupa ce ani de zile au adus bucurie in toata lumea, interactionand atat cu cei mici, cat si cu parintii lor, care au crescut cu povestile acestor desene animate. Incantarea celor mici si nostalgia celor mari fac ca aceste personaje sa fie compania perfecta de Ziua Copilului.

ParkLake si cele noua mascote Warner Bros pregatesc activitati tematice in cele patru zile de distractie. Cei mici se pot juca cu mascotele, pot dansa impreuna si se pot poza pentru amintiri de neuitat, la ParkLake.

Vizitatorii sunt invitati sa experimenteze un joc de bowling spectaculos, intr-o varianta cu mingi si popice uriase. Cei care completeaza puzzle-urile gigant pot descoperi povestile personajelor lor preferate. Participantii primesc mici cadouri, marca Looney Tunes si alte cadouri cu personajele din desene. Iar pentru micutii plini de energie, ParkLake a pregatit un joc de pinata, in forma unui morcov, cu dulciuri. Acestia au la dispozitie trei incercari de a nimeri Pinata lui Bugs Bunny.

In paralel, cei mici sunt invitati sa participe la atelierele dedicate unde isi pot testa abilitatile creative. Micutii pot desena, colora si picta in cele mai creative moduri alaturi de Tom si Jerry, Tweety, Sylvester, Bugs Bunny si prietenii sai. De asemenea, vizitatorii vor ramane cu o amintire de neuitat de la intalnirea cu indragitele mascote. Cei mici si cei mari vor putea face o poza in zona foto, pe care o vor primi imprimata.

Startul distractiei se va da pe 1 iunie, de Ziua Internationala a copilului, si va continua pana pe 4 iunie, in intervalul orar 14:00-20:00, cu acces gratuit. Evenimentul va avea loc in Main Square (la parterul centrului comercial).

Detalii despre evenimentele ParkLake puteti gasi pe www.parklake.ro, pagina de Facebook ParkLake Shopping Center sau pe aplicatia de mobil ParkLake.

Despre ParkLake Shopping Center

ParkLake Shopping Center este un proiect unic, care imbina intr-un mod armonios natura si shoppingul. Designul modern combina elemente inspirate de cei trei piloni, Parc – Natura − Familie si ofera oportunitati excelente de petrecere a timpului liber in cadrul spatiilor de relaxare, de joaca, precum si locuri in care se poate practica sport sau se poate petrece ziua lucrand.

Proiectat dupa cele mai inalte standarde internationale, inconjurat de natura si situat in apropierea Parcului Titan, ParkLake ofera cea mai buna selectie de branduri disponibile pe piata si servicii de inalta calitate intr-un mediu eco-friendly si o atmosfera incantatoare.

Mai multe informatii despre ParkLake Shopping Center gasiti la: www.parklake.ro.