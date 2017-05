ETIC lanseaza primul sau card de fidelitate pentru clientele brandului

Comunicat de presa

De acum, clientele care fac cumparaturi de peste 400 de lei o data primesc cardul de fidelitate in baza caruia beneficiaza de o reducere de 10% la orice produs* din colectia noua, indiferent de valoarea lui.

Descopera si tu colectia de primavara-vara The Colors of the Sun disponibila in magazine si bucura-te de avantajele cardului de fidelitate. Poti alege intre outfit-uri cu croieli minimaliste sau romantice, in culori tari sau pastelate, tinute de zi, dar si office, rochii de seara, pentru petreceri, sau casual-chic, pentru zilele relaxate din weekend.

Vedetele colectiei de primavara-vara sunt rochiile, care vin intr-o multitudine de modele si culori, de la clasica rochie neagra pana la rochii cu imprimeuri, pentru zi sau pentru seara. Ca in fiecare an, ETIC propune o varietate de topuri, bluze, tricouri sau pulovere lejere – cu insertii metalice, dantela, paiete sau chiar tricouri cu mesaje haioase. Nu in ultimul rand, tinutele office – sacouri, pantaloni, fuste sau rochii – sunt elegante si cu un twist, care le scoate din anonimat.

*Reducerea de -10% nu se aplica la produsele deja aflate in promotie.