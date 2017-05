10 lucruri pe care nu le stiai despre geanta clutch!

Comunicat de presa

Pentru ca de obicei la marile petreceri femeile nu aveau nevoie decat de ruj si manusi, gentile aveau dimensiuni extrem de reduse. Odata ce femeia a devenit tot mai prezenta pe piata muncii, locul gentilor mici a fost luat de gentile mari si incapatoare in care doamnele sa isi poate lua cu ele obiectele indispenabile.

Hermes a fost principalul designer al clutch-ului, iar in prima decada a secolului 21, Alexander McQueen aduce clutch-ul din nou in industia modei. In versiuni elaborate si pline de farmec, “gentile mici de mana” au devenit si au ramas, elementul must-have pentru evenimentele sociale. In Romania povestea clutch-urilor din matase naturala a inceput in luna noiembrie a anului 2016, odata cu lansarea primei colectii de clutch-uri SILKDOM.

Zece lucruri interesante despre evolutia clutch-ului!

1. Micile genti si portofele ce dateaza inca din antichitate, erau obiecte practice utilizate zilnic atat de barbati cat si de femei. Erau folosite in general pentru transportul banilor si al altor obiecte personale, deoarece hainele nu aveau inca buzunare. Exista foarte putine “genti de mana” istorice pastrate in muzee, deoarece mare parte dintre ele erau realizate din materiale perisabile. Cea mai veche „geanta de mana” este originara din orasul Mosul – nordul Irakului, are peste 700 de ani. Este realizata din aur si argint si are incurstate scene din viata reala.

2. Gentile si portmoneele au fost realizate initial intr-o varietate de modele pentru a servi mai multor scopuri, unele aveau cleme, altele snururi. Cu exceptia unor genti rare de umar, toate erau purtate ca atasament la centura sau brau. Introducerea buzunarelor spre sfarsitul secolului al XVI-lea a transformat geanta intr-un accesoriu exclusiv feminin.

3. La inceputul secolului al XVI-lea, femeile isi purtau de multe ori portofelele pe o chatelaina - un carlig cu lanturi la care puteau fi atasate ustensile de mici dimensiuni. Chatelainele erau adesea fabricate din metale pretioase, multe dintre ele fiind considerate si bijuterii.

4. In secolele XVII si XVIII si in cea mai mare parte a secolului al XIX-lea, imbracamintea pentru femei era atat de voluminoasa incat unul sau doua "buzunare" puteau fi usor ascunse sub fusta. Astfel de buzunare erau de obicei purtate in perechi: cate unul atarnand de fiecare sold - de aici si buzunarele pentru coapse. Au fost utilizate in cea mai mare parte a secolului al XIX-lea si desigur foloseau pentru depozitarea obiectelor mici si indispensabile.