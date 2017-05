Kit-ul tau de vacanta, usor la purtator, perfect pentru geanta de mana!

Comunicate de presa

La iarba verde, la mare sau la munte, oriunde ai alege sa te deconectezi de grijile cotidiene, LifeCare® iti propune 3 produse magice, usor de transportat si de luat cu tine in geanta de mana, totul pentru ca tu sa te bucuri de natura si sa uiti de picioare obosite, dureri musculare sau intepaturi de insecte.

Spray pentru insecte

Atunci cand petreci mult timp in aer liber, asigura-te ca te bucuri din plin de natura cu Spray-ul cu plante BIO Kräuter® Protekt de la LifeCare®, cu dublu rol de protectie, care si calmeaza in acelasi timp pielea. Acest produs este potrivit pentru toata familia, inclusiv pentru pielea sensibila a copiilor. Uleiul de masline din compozitie are efect calmant asupra pielii iritate, hidrateaza si lasa un miros fin, placut care nu atrage insectele. Are efect antibacterian, dezinfectant si calmant asupra pielii.

Magic-roll anti-durere

Atunci cand apar dureri neasteptate, tot ceea ce ti-ai putea dori este o solutie magica care sa o indeparteze imediat. Plantele au aceasta putere si de aceea este bine sa apelezi la ajutorul lor. Magic Roll cu plante BIO Kräuter® iti aduce un concept unic anti-durere, extrem de usor de folosit si transportat.

Plantele continute, prin care aloe vera, salvie, rozmarin, arnica montana, menta, musetel si altele, sunt binecunoscute pentru rolul important in diminuarea unui spectru foarte larg de dureri musculare sau articulare, pentru proprietatile antiinflamatoare, ajutand si la calmarea iritatiilor pielii, chiar si a celor provocate de intepaturi de insecte.

Protectie pentru picioare

Daca durerile de picioare iti dau batai de cap la final de zi, ai nevoie sa te poti baza pe mici trucuri care sa te revigoreze. Incearca Komfort Roll-ul Kräuter® de la LifeCare®, recomandat persoanelor active, care merg mult pe jos, dansatorilor, in caz de picioare umflate, cu senzatie greoaie, dupa mersul pe tocuri. Bucura-te de o senzatie de revigorare si usurime a picioarelor, dar si de o mai buna circulatie a sangelui.

Life Care® este in prezent cea mai mare companie de Vanzari Directe din Romania, orientata pe vanzarea de produse Bio, naturale si vegane. In plus, numeroase publicatii precum Forbes, Capital, Money Channel, Wall-Street si altele au detaliat activitatea Life Care®, recunoscand astfel eficienta sistemului.

Infiintata in 2005, Life Care®, prima si cea mai importanta companie romaneasca din domeniul vanzarilor directe, crede ca o viata mai buna si mai fericita inseamna prosperitate, sanatate si frumusete. Portofoliul companiei include peste 500 produse BIO, create dupa retete originale Life Care® si produse in Germania, Italia, Franta sau SUA: cosmetice si produse de ingrijire personala, suplimente nutritive si cosmetice terapeutice, precum si produse destinate curateniei si ingrijirii casei. Acestea pot fi achizitionate atat de la partenerii Life Care® e, cat si online, direct pe www.life-care.com. Astazi, Life Care® inseamna peste 5 milioane de consumatori unici, mai mult de 20 milioane de produse vandute si peste 2 milioane de pachete livrate consumatorilor.

Foto homepage: Pexels