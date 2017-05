Comunicatd e presa

Pe piata romaneasca a aparut cel de-al doilea produs din gama de produse nutraceutice MINDBALANCE. Asa cum ne promiteau in toamna trecuta, la lansarea REVIVA, membrii echipei MINDBALANCE introduc acum cel mai avansat produs nutraceutic destinat reechilibrarii psiho-emotionale: MINDBALANCE STABILIO.

Cu totii avem perioade cu moral scazut...

Momente de tristete, amintiri neplacute, esecuri profesionale sau personale, chiar si zilele mohorate - toate sunt motive indreptatite pentru scaderea moralului. In asemenea situatii, o surpriza placuta, o discutie cu un prieten ori un succes la serviciu ne poate face sa uitam imediat momentele de moral scazut.

Daca insa se intampla prea des, riscam sa cadem in depresie

Prelungirea sau repetarea frecventa a momentelor de moral scazut poate declansa o spirala descendenta foarte periculoasa. De la tristete trecem la dezamagire, deznadejde, lipsa motivatiei pentru activitati cotidiene, alienarea sociala, incapacitatea de a performa profesional. Increderea si stima de sine se deterioreaza rapid. Urmatorul pas sunt starile depresive si, in ultima instanta, instalarea depresiei.

Inca de la primele semne, trebuie luate masuri

Cauzele starilor depresive, precum si cele ale depresiilor usoare sunt multiple. Ignorate, acestea se pot agrava si pot conduce la episoade depresive serioase, unde interventia specialistilor este obligatorie. Este important sa nu ajungem pana acolo, si sa luam masuri deindata ce sesizam o deteriorare a dispozitiei si a moralului.

Extractele standardizate din plante ne ofera si aici o mana de ajutor.

S-a demonstrat stiintific faptul ca exista 2 substante naturale care au efect puternic de echilibrare a moralului:

- Extract standardizat de curcumin (turmeric) – curcuma longa

- Extract standardizat din pistil de sofran – crocus sativus

Combinatia dintre aceste doua extracte standardizate are un efect dovedit de restabilire a echilibrului psiho-emotional si ameliorare a starilor depresive

Combinatia sinergica dintre aceste extracte naturale, impreuna cu alte componente din formula sa unica, permit produsului Mindbalance STABILIO sa restabileasca si sa mentina echilibrul emotional.

Trei neurotransmitatori importanti (serotonina, noradrenalina si dopamina) trebuie sa fie la nivel optim si in echilibru pentru un psihic echilibrat.

Mindbalance STABILIO gestioneaza nivelurile acestora prin modularea recaptarii lor la nivelul celulei nervoase, asigurand totodata sinteza acestor mediatori chimici naturali prin aportul de nutrienti specifici din formula sa.

Prin acest mecanism de bioreglare, Mindbalance STABILIO ajuta la ameliorarea sau inlaturarea manifestarilor tulburarilor psiho-emotionale si in special a starilor depresive:

• apatie si lipsa motivatiei pentru activitate cotidiana;

• pierderea increderii in sine;

• randament scazut in activitatile mentale sau fizice;

• stare de oboseala sau epuizare, nemotivata de efort;

• dificultati de adormire si somn fragmentat;

• lipsa nevoii de comunicare si de interactiune sociala;

• demotivare si descurajare;

• libidou scazut.

Mindbalance STABILIO este extrem de eficient in:

• dobandirea si mentinerea unei stari optimiste si dinamice;

• restabilirea unei gandiri limpezi si a starii de calm;

• sustinerea echilibrului emotional si a unei bune functionari a creierului, furnizand protectie celulara la nivelul neuronilor;

• reducerea starii de oboseala;

• incetinirea procesului de imbatranire celulara, asigurand un efect puternic imunostimulator si antioxidant;

• perioade de tristete sau dezamagire generate de evenimente cu impact negativ asupra moralului;

O singura capsula de Mindbalance STABILIO pe zi, atenueaza starile de apatie, pesimism si demotivare, redand un moral puternic si o atitudine pozitiva.

Mindbalance STABILIO:

• Produs cu substante active naturale, cu actiune studiata clinic si cu efect dovedit stiintific de ameliorare a starilor depresive;

• Fara reactii adverse sau efecte secundare;

• Contine extracte inalt standardizate din TURMERIC si SOFRAN cu efect sinergic;

• Fabricat in Belgia, dupa un proces specific patentat;

• Nu contine substante toxice;

• 1 capsula pe zi (se recomanda administrarea in cure de minim 4-6 saptamani, sau la recomandarea medicului/farmacistului);

• Cutie cu 30 de capsule, suficient pentru o luna;

• Pret de vanzare 77,00 RON.