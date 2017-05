Ser pentru pentru fermitate si remodelare corporala

Cu un parfum oriental cald si invaluitor, care care imbina o serie de condimente cu extractul de trandafir si o formula eficienta, bogata in ingrediente active si uleiuri esentiale, serul ROSE PEPPER va deveni cel mai mare aliat, pe tot parcursul anului!

Cu 88% ingrediente naturale, Serul pentru pentru fermitate si remodelare corporala este eficient in combaterea grasimilor localizate. Actiunea termica a extractului de piper rosu in combinatie cu cel de trandafir, piper negru si alte 12 uleiuri esentiale pretioase ajuta microcirculatia si stimuleaza in mod natural arderea depozitelor de grasime. Imbunatateste elasticitatea si fermitatea pielii si revitalizeaza aspectul sau.

Contine:

• un amestec activ de 12 uleiuri esentiale, care combate grasimea localizata si ii confera produsului un parfum 100% natural: lamaie, ienupar, rozmarin, bergamota, pin, grapefruit, portocala, chiparos, ghimbir, portocala amara, fenicul si neroli;

• extract de piper rosu si negru, iedera organica, extract de arnica organica si ghimpe cu actiune detoxifianta, decongestionanta si de fermitate;

• ulei esential de trandafir organic ce hidrateaza, regenereaza si catifeleaza pielea;

• infuzie de ceai verde organic cu actiune antioxidanta intensa si efect anti-imbatranire.

Mod de utilizare: se aplica pe pielea curatata o data sau de doua ori pe zi, cu miscari circulare de masaj. Insista pe zonele problematice.