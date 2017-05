L’Om GiGi - marele artist Gigi Caciuleanu, aniversat de Teatrul National I.L. Caragiale Bucuresti, la implinirea a 70 de ani

Sub titlul L’Om GiGi: Linii_Trasee_Semne_Sensuri, Teatrul National “I.L. Caragiale” Bucuresti are deosebita placere de a va invita intr-o incursiune in laboratorul de creatie al artistului de talie internationala Gigi Caciuleanu, la aniversarea a 70 de ani.

Comunicat de presa

Recent, Teatrul National a programat doua evenimente axate in jurul personalitatii artistice de exceptie a artistului Gigi Caciuleanu: joi, 11 mai 2017, ora 20:00, Sala Studio - spectacolul D'ale noastre , probabil cel mai atipic spectacol inspirat din opera lui Caragiale; o productie artistica complexa, un carousel coregrafic a carui ilustratie muzicala eterogena trece prin Mozart, Vivaldi, Bethoven si ajunge pana la DJ Vasile si Vlaicu Golcea.

Duminica, 14 mai 2017, ora 11:00, la Sala Pictura, Gigi Caciuleanu va putea fi vazut intr-o ipostaza mai putin obisnuita, aceea de conferentiar, in cadrul evenimentului L’Om GiGi: Linii_Trasee_Semne_Sensuri. O intalnire prin care publicul va putea intra in laboratorul artistului Caciuleanu.

“Liniile pot fi trasate, pe hartie, pe un ecran, pe o tabla de scoala, adica pe orice suprafata plana transformandu-se astfel in litere, in cuvinte sau desene. Dar pot fi trasate si in cele patru dimensiuni, ale continuumului spatiu-timp. Devenind atunci dinamica si vitalitate.

Pasii nostri deseneaza trasee pe podele si strazi; rotile le deseneaza pe planurile zbuciumate ale geografiei. Avioanele lasa urme tridimensionale pe cer. Toate acestea reprezinta semne vizibile si descifrabile pentru cine poseda cheia necesara ca sa o faca. Devenind niste ustensile ale comunicarii intre fiinte observatoare si ganditoare.

Iar pentru cei care doresc, ii ofera si sensuri (mai mult sau mai putin ascunse!), lectura carora depinde de pregatirea celui care doreste sa sape si sa gaseasca... Metafore.

Dansul este, pe langa atatea altele, si linie, si traseu, si semn, si sens. Toate acestea legand intre ele niste puncte/clipe.

"Daca ar fi sa dau o definitie conceptului de Coregrafie, atunci as numi-o: drumul cel mai frumos si interesant dintre doua puncte imaginate. Asa se face ca Poezia se priveste in oglinzile Dansului.” Gigi Caciuleanu

“Tot ce este legat de viata si arta lui Gigi Caciuleanu inseamna spectacol. Dansul lui a sarutat teatrul, apoi cele doua arte s-au imbratisat si trec prin timp cand cadentat, cand programat haotic, dar mustind de frumusete.” Maria Sarbu

Gigi Caciuleanu (n. 13 mai 1947) este un nume cu o carte de vizita impresionanta: cariera sa incepe la 14 ani; dupa scoala Nationala de Coregrafie, studiaza la Teatrul Bolshoi din Moscova iar la inceputul anilor 70, castiga primele premii internationale.

In 1972, la 25 de ani, este angajat la compania Folkwang Ballet din Essen - Germania, iar in 1973 creeaza, in Franta, Studioul de Dans Contemporan la Grand Theatre Nancy. in anii urmatori, conduce Baletul la Teatrul de la Nancy.

Intre 1978 si 1993 colaboreaza cu celebritati ale dansului si muzicii, printre care: Astor Piazzola, Marius Constant, Pina Bausch, Maïa Plissetskaïa, Jeanine Richer, Jean-Michel Jarre, Guy Tudy, François Rabbath, Claude Lefevre, Santiago Sempere, Jean Le Poulain, Henri Ronse.

Coregrafiile sale intra in repertoriul Operelor din Paris, Lyon i Avignon, al companiei lui Pina Bausch: Wuppertaler Tanztheater, al Operei din Hamburg, Roma, al Teatrului La Fenice din Venetia, Welsh National Opera din Cardiff, la SODRE din Montevideo, la Teatrul Municipal din Sao Paolo unde colaboreaza cu compania braziliana de dans Cisne Negro, in Israel compania Bat-Dor. Organizeaza turnee cu spectacolele sale de la Paris la New York, la Berlin la Buenos Aires, Tokyo, Bruxelles.

Este decorat Franta cu titlul de Chevalier in Ordinului de Arte i Litere. in 1994, se stabileste la Paris, unde fondeaza Compania Gigi Caciuleanu. Danseaza la Paris, dar si la Santiago, la Buenos Aires, Sao Paolo si Torino. La inceputul anilor 2000, conduce Directia Artisitica a Baletului National din Chile.

Gigi Caciuleanu preda dans contemporan, in ateliere si master class la institutii precum Conservatoriul National Superior La Villette, l' Ecole de l' Opéra de Paris, Conservatoarele Nationale franceze: Boulogne -Billancourt, Annecy, Chambéry, Rennes.

In repertoriul Teatrului National “I.L. Caragiale” Bucuresti are trei spectacole – D’ale noastre (un spectacol pornind de la opera lui Caragiale), Folia, Shakespeare & Co si L’Om Dada.

Intre 11 si 14 mai 2017, Gigi Caciuleanu va fi aniversat la Teatrul National “I. L. Caragiale” Bucuresti, la implinirea a 70 de ani.

