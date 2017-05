Reduceri de 50% in magazinele Samsonite

Comunicat de presa

American Tourister este unul dintre cele 9 mari branduri care fac parte din grupul Samsonite si prezinta aceleasi garantii calatorilor care le aleg: durabilitate, design inovativ si usurinta in folosire. Cu o istorie in producerea de valize ce a debutat in 1933, American Tourister s-a alaturat Samsonite in 1993 si de atunci ofera turistilor experienta si know-how-ul celor doua dintre cele mai respectate si mai cunoscute branduri de bagaje din lume.

Valizele American Tourister au acum preturi reduse incepand de la 175 de lei pentru un bagaj de cabina si pana la 850 de lei pentru valiza de 92 de litri Lightway. intre produsele aflate la reducere se afla si cel mai popular model American Tourister – valiza de cabina cu carcasa dura Bon Air. Geamantanul de 53 de litri este disponibil in 9 culori distincte si este un spinner, adica are roti care se misca in toate directiile, ceea ce il face foarte usor de folosit. Un alt avantaj al sau este greutatea de doar 3,4 kg, foarte mica pentru un bagaj hard case. Bretelele in forma de X fac impachetarea mai usoara si se asigura ca hainele vor ajunge la destinatie cu cat mai putine cute.

Promotia este in desfasurare si va continua pana la epuizarea stocului limitat. Reducerea de 50% este disponibila in toate cele 26 de magazine Samsonite din Romania, dar si in magazinul online Samsonite: http://samsonite.ro/reduceri/reduceri-fresh.html.