Parfumul. Acel accesoriu ce iti reprezinta personalitatea si te invaluie in plenitudinea sa, aducandu-te fata in fata cu emotiile, amintirile unor trairi sau imaginile oamenilor dragi din viata ta.

Comunicat de presa

In aceasta primavara, Life Care lanseaza in exclusivitate o noua gama de parfumuri, #HAPPY by Horia Brenciu, prin care te invita sa iti incanti simturile intr-o simfonie de arome ametitoare, o poveste presarata cu miresme florale, fructate sau lemnoase, care iti deseneaza un zambet de placere pe buze si te invaluie intr-o stare de relaxare si buna dispozitie.

Recunoscut pentru spiritul sau energic, vesel si plin de viata, Horia Brenciu, ambasadorul Life Care®, a reprezentat inspiratia pentru cele doua parfumuri pentru el si ea, care transmit prin aromele alese starea sa de spirit, pofta de viata si fericire.

Notele fresh din combinatia de flori si fructe ce stau la baza gamei de parfumuri #Happy, te vor invalui intreaga zi cu o stare de buna dispozitie si incredere in tine inca de la prima aplicare.

Aromele ingredientelor regasite in apa de parfum #Happy by Horia Brenciu pentru el emana putere si energie, avand ca note de varf si de baza Bergamota, care contine alfa-pinene si limonene, ce ajuta la redarea senzatiei de bucurie si relaxare. Lemnul de santal si nucsoara, arome ce se regasesc in notele de mijloc si baza, te fac sa te simti linistit, echilibrat, iti imbunatatesc starea de spirit si reduc stresul. Aceasta combinatie face din apa de parfum #Happy accesoriul perfect pentru barbatul modern, elegant si seducator.

Apa de parfum #Happy by Horia Brenciu pentru ea contine arome intense si delicate, ce iti ating simturile si te relaxeaza. Coacazele negre din notele de varf ale parfumului au efect revitalizant.

Esentele de frezie si patchouli ce se regasesc in notele de mijloc si de baza iti dau o stare de relaxare si buna dispozitie care persista si iti ofera incredere in tine ca sa te simti minunat intreaga zi.

Inspirandu-ne din optimismul lui, increderea in sine si starea de bucurie pe care ne-o transmite cu fiecare aparitie, Horia Brenciu a fost alegerea perfecta pentru gama de parfumuri #HAPPY, aceste trasaturi imbinandu-se perfect cu starile induse de cele doua parfumuri.

Despre companie:

Life Care® este in prezent cea mai mare companie de Vanzari Directe din Romania, orientata pe vanzarea de produse Bio, naturale si vegane. In plus, numeroase publicatii precum Forbes, Capital, Money Channel, Wall-Street si altele au detaliat activitatea Life Care®, recunoscand astfel eficienta sistemului.

Infiintata in 2005, Life Care®, prima si cea mai importanta companie romaneasca din domeniul vanzarilor directe, crede ca o viata mai buna si mai fericita inseamna prosperitate, sanatate si frumusete. Portofoliul companiei include peste 500 produse BIO, create dupa retete originale Life Care® si produse in Germania, Italia, Franta sau SUA: cosmetice si produse de ingrijire personala, suplimente nutritive si cosmetice terapeutice, precum si produse destinate curateniei si ingrijirii casei. Acestea pot fi achizitionate atat de la partenerii Life Care®, cat si online, direct pe www.life-care.com.

Astazi, Life Care® inseamna peste 5 milioane de consumatori unici, mai mult de 20 milioane de produse vandute si peste 2 milioane de pachete livrate consumatorilor.