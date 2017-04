Fashion, Fantezie, Flori by Floria, la Baneasa Shopping City

Floria a creat decorul floristic fantastic pentru aniversarea a 9 ani Baneasa Shopping City

Floria, prin divizia de amenajari peisagere si prin Floria la Evenimente, a realizat proiectul floristic spectaculos ce marcheaza aniversarea a 9 ani de la deschiderea centrului comercial Baneasa Shopping City. Decorul inedit invita vizitatorii la #ShoppingDePoveste, fiind inspirat de lumea fantastica a spectacolelor Varekai ale Cirque du Soleil.

Amenajarea floristica impresionanta reprezinta o pregatire a vizitatorilor pentru momentul culminant al campaniei: prezentarea in avanpremiera a 3 acte din spectacolului VAREKAI by Cirque du Soleil, ce va avea loc in centrul comercial pe 2 mai.

Proiectul cuprinde amenajarea floristica pe trei zone complementare ce alcatuiesc decorul centrului comercial incepand cu 18 aprilie: rochii din plante si flori purtate de manechine suspendate, zona dedicata fotografiilor (photo corner) si zona principala, padurea fantastica.

Padurea fantastica, zona cea mai ampla din cadrul proiectului realizat de Floria, are o suprafata de aproximativ 70 mp. Situata in Atrium, aceasta cuprinde peste 700 de plante din 80 de specii exotice distincte, dispuse pe 4 straturi specifice padurilor tropicale.

Pentru zona dedicata fotografiilor (photocorner) conceptul a fost Fantasy. Panoul este realizat in 3D cu elemente de poveste supradimensionate. Fotoliul are forma unei flori, peretele este desprins din romanul Marile Sperante, iar o usa decorata intareste conceptul de trecere intr-o dimensiune fantastica.

Manechinele suspendate cu rochii din plante descriu centrul comercial Baneasa Shopping City ca loc in care Fantasy meets Fashion si transpun vizitatorii intr-o atmosfera de poveste cu creatii haute-couture realizate din materiale floristice.

Realizarea proiectului a presupus implicarea unei echipe de 15 persoane (floristi, concept designers, asistenti tehnici, alpinisti), si a durat 32 ore.

Elementele spectaculoase de decor realizate de Floria pot fi descoperite si admirate in Baneasa Shopping City in perioada 18 aprilie – 2 mai.

#ShoppingDePoveste #DecorDePoveste

#Floria #BaneasaShoppingCity

Depre Floria

Grupul Floria opereaza floraria online Floria.ro, re eaua de florarii Floria In Strada, precum si divizia Floria la Evenimente. Divizia offline a Grupului demareaza, pe langa operarea florariilor si gestionarea evenimentelor, proiecte peisagistice si in zona de vanzari engros.

Reteaua de florarii Floria In Strada cuprinde 4 florarii in Bucuresti, in Piata Dorobanti, bd. Ion Campineau, Afi Cotroceni si Baneasa Shopping City, precum si o florarie in Ploiesti.

Floria.ro, afacerea care conduce în topul vanzarilor online de flori, implineste anul acesta 7 ani de existenta. Floria.ro a castigat de cinci ori titlul “Floraria Anului” la Gala Premiilor eCommerce (2010, 2013, 2014, 2015 si 2016) si din mai 2015 este Furnizorul Oficial al Casei Regale a României pentru buchete si aranjamente.