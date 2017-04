ParkLake Shopping Center lanseaza un serviciu de transport gratuit pentru bucuresteni

Comunicat de presa

Incepand cu 24 aprilie, locuitorii capitalei se pot bucura de curse gratuite cu autobuzele ParkLake. La sosirea in centrul comercial, calatorii sunt asteptati in fiecare zi cu activitati tematice si oferte speciale.

ParkLake pune la dispozitia bucurestenilor trei rute diferite de curse cu autobuzul, de luni pana duminica, intre orele 10:00 si 22:00. Serviciul de transport are ca puncte de pornire Piata Victoriei, Piata Romana si Lacul Tei. Mai multe detalii despre rutele autobuzelor ParkLake pot fi gasite pe www.parklake.ro.

Noul serviciu de transport gratuit este completat de campania „Este in natura ta sa faci ceva diferit” prin care centrul comercial ofera activitati tematice zilnice. Astfel, ParkLake pune la dispozitia bucurestenilor o modalitate convenabila de a ajunge la centrul comercial unde se pot bucura de activitati variate, pentru toate gusturile. Din 24 aprilie, cei care calatoresc cu autobuzele dedicate primesc vouchere de reduceri si sunt intampinati la ParkLake cu surprize diferite in fiecare zi a saptamanii.

Luni – „Coffee Day”

in fiecare luni, bucurestenii sunt invitati sa isi mute biroul in mijlocul naturii, pe terasa exterioara intr-un cadru natural, primitor, in imediata apropiere a parcului Titan. De asemenea, vizitatorii centrului comercial isi pot desfasura activitatea si in zona verde din Food Court-ul ParkLake, menit sa puna in valoare elementele din natura. Persoanele care ajung in zilele de luni la ParkLake, beneficiaza de preturi reduse la sortimentele de cafea oferite de partenerii campaniei.

Marti – „Movie Day”

Zilele de marti sunt dedicate filmelor. Cei care vin la ParkLake cu autobuzele speciale primesc gratuit popcornul la achizitia unui bilet la film, la Cinema City. Vizitatorii au parte de oferta pe tot parcursul zilelor de marti, in intervalul de functionare al centrului comercial.

Miercuri – „Family Day”

Zilele tematice sunt completate in fiecare miercuri de „Family Day”. Familiile sunt asteptate la ParkLake intre 18:00 si 20:00 la ateliere de creatie si la piese de teatru pentru copii. Parintii care ajung la centrul comercial cu autobuzele ParkLake se pot bucura de vouchere de reduceri la magazinele partenere.

Joi – „Women’s Day”

Femeile au o zi dedicata in fiecare joi, cu ateliere de lifestyle, fashion, sport si nutritie in intervalul orar 18:30-19:30. Femeile sunt invitate sa ia parte la workshopuri sustinute de specialistii de la revista Unica, Green Revolution si scoala Internationala Bucuresti. De asemenea, acestea pot beneficia de reduceri la magazinele partenere.

Vineri – „Community Day”

In fiecare vineri, intre orele 18:00 si 20:00, ParkLake organizeaza o serie de competitii si demonstratii, atat pentru cei mari, cat si pentru cei mici:

- competitii FIFA organizate in parteneriat cu PC Garage;

- demonstratii de dans oferite de scoala Dante Alighieri;

- concerte sustinute de elevii de la scoala Internationala Bucuresti;

- demonstratii de tango sustinute de dansatori profesionsti.

Detalii despre evenimentele ParkLake gasiti pe www.parklake.ro, pagina de Facebook ParkLake Shopping Center sau pe aplicatia de mobil ParkLake.