Vedetele s-au reunit in cea mai cool aplicatie a momentului

Comunicat de presa

OwnZones Media Network si UPC Romania au lansat OwnZones Passport, o aplicatie ce iti permite sa ramai aproape de celebritati si influenceri din Romania si SUA, sa afli stiri locale si sa vizionezi filme de top de la Hollywood.

Disponibila exclusiv pe media boxurile Horizon ale abonatilor UPC, aplicatia iti permite sa vizionezi seriale originale, ce au ca protagonisti pe vedetele romanesti Anna Lesko, Adelina Pestritu, Paul Siserman si Catalin Botezatu.

Adelina are placerea de a prezenta o serie de 12 episoade in care va destainui trucurile de frumusete ale vedetelor, dar si cele mai bune sfaturi pentru o viata sanatoasa.

Daca vrei sa te reindragostesti de sport si miscare, Anna Lesko este pregatita sa iti arate cum si-a revenit dupa sarcina. Vei afla tehnici personalizate de full body fitness si secrete de nutritie destinate in special proaspetelor mamici care vor sa-si recapete silueta.

Secretele bucatariei gourmet vor fi dezvaluite de Paul Siserman, ce te va invata sa gatesti in doar cateva minute preparate ingenioase, simple si sanatoase, atat de necesare celor care au un ritm de viata alert.

Vrei sa vezi cum arata o zi din viata lui Catalin Botezatu? Intra pe Horizon si acceseaza aplicatia Ownzones Passport. Doar aici vei vedea in exclusivitate cum se desfasoara cu adevarat o zi din viata renumitului designer.

In plus, acestea vor fi completate de serialele originale disponibile deja pe Ownzones.com, precum “Chloe on Pointe”, cu Chloe Lukasiak, fosta vedeta din “Dance Moms”, si “Hollywood DIY with How2Girl Courtney Sixx.” De asemenea, serviciul va lansa o selectie de firme de la Hollywood, inclusiv o colectie de filme Star Trek si serialul documentar exclusiv “The Captains”, realizat de William Shatner.

Astfel, cei care isi doresc, se pot abona la aplicatia OWNZONES Passport, disponibila prin intermediul mediaboxului Horizon de la UPC. Acesta permite o navigare usoara, simpla si prietenoasa, astfel ca functiile de recomandare si cautare permit o gasire rapida a continutului, pentru ca utilizatorii sa beneficieze de o experienta cat mai placuta.

Mai multe detalii despre aplicație: www.upc.ro/ownzones