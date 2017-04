Ingrijire fina cu extract pretios de miere si arome senzuale

Gelul si crema de dus ofera o experienta placuta in timpul dusului si o piele curata si hidratata, iar sapunul lichid completeaza gama cu un parfum senzual si plin de prospetime.

Majoritatea femeilor din Europa isi doresc un gel de dus care sa le lase pielea curata dar si hidratata, asa cum arata studiile de specialitate din ultimii ani. Tocmai de aceea, expertii Fa in ingrijirea pielii au creat noua gama - Fa Honey, avand la baza o formula cu extract de miere, menita sa faca pielea fina, cu un aspect matasos. Beneficiile mierii ca ingredient de baza pentru frumusetea pielii sunt recunoscute de secole – chiar si Cleopatra folosea nectarul in timpul baii pentru a-si hidrata pielea si pentru a-si oferi momente de rasfat pentru trup si simturi. Astfel, cele trei produse din gama Fa Honey au fost create special pentru a raspunde nevoii femeilor de a avea pielea curata si hidratata. In plus, noua gama ofera pielii rasfatul unui parfum senzual, cu miresme de gardenia alba si iris galben.

Noua gama Fa Honey cuprinde:

- Fa Honey Elixir Shower Gel, 250 ml & 400ml

Gelul de dus protejeaza pielea impotriva uscarii, lasand-o irezistibil de catifelata si fina. Imbogatit cu arome de gardenia alba.

- Fa Honey Crème Shower Cream, 250 ml &400 ml

Formula sa cremoasa si blanda protejeaza pielea impotriva uscarii, lasand-o moale si catifelata. Imbogatit cu arome de iris galben.

- Fa Honey Elixir Liquid Soap, 250 ml

Sapunul ofera o curatare blanda si o hidratare profunda a pielii.