SILKDOM - povestea unui clutch din matase naturala, fabricat in Romania

Comunicat de presa

Clutch-ul a aparut la inceputul anilor ’50 ca o geanta mici dimensiuni, fara bareta, creata special pentru a fi purtata in mana la evenimente formale, si care de-a lungul timpului a fost reinterpretat de designerii marilor case de moda si adus la rang de accesoriu obligatoriu care poate transforma chiar si o tinuta simpla, intr-una spectaculoasa.

Povestea SILKDOM a inceput in noiembrie anul trecut, odata cu lansarea primei colectii de clutch-uri/minaudiere din matase naturala. Madalina Nistor a decis sa lanseze un business al carui obiect de activitate principal este clutch-ul/minaudiere-ul, realizat manual, din matase naturala.



“Ideea de a fonda un astfel de business a plecat de la pasiunea mea pentru matase. Este o pasiune mostenita de la bunica mea, care in adolescenta a avut sansa de a o intalni pe Regina Maria, de la care a deprins un anumit tip de elegant si dragostea pentru lucrurile pretioase, inclusiv pentru matase si pentru portul national. Bunica mea mi-a daruit primul cadou de matase cand aveam 9 ani si din acel moment matasea a devenit pentru mine un simbol al feminitatii si al seductiei.“ Madalina Nistor, Fondator SILKDOM

Fiecare clutch realizat in atelierul SILKDOM este unic si transmite povestea celei care il va purta. Fie ca vorbim de clutch-uri minuscule, cu rol pur decorative sau de creatii generoase, care pot fi purtate chiar si la tinute casual, piesele SILKDOM isi doresc sa iasa din zona conventionalului. Imprimeurile folosite sunt vii, spun povesti, evoca emotii.

SILKDOM creaza atat pentru “covorul rosu”, cat si pentru femeile care stiu ca un accesoriu de matase purtat la jeans intr-o dupa-amiaza la cafea sau in club cu prietenii nu este un “faux pas” ci dimpotriva, un mod eclectic de a-ti exprima personalitatea.

Mesajul SILKDOM este ca matasea poate fi purtata oricand si la aproape orice

Cu atat mai mult, clutch-ul/minaudiere-ul este un accesoriu esential in garderoba fiecarei femei. El este o piesa statement, expresia luxului si a statului social. Marile case de moda au cel putin o colectie de clutch-uri/minaudiere si indiferent de contravaloarea lor, doamnele care se respecta nu stau prea mult pe ganduri atunci cand aceste piese sunt lansate pe piata.

Toate piesele din colectia de clutch-uri SILKDOM sunt realizate integral din matase naturala la exterior, catifea de matase naturala la interior si pot fi accesorizate cu dantela, cristale, pietre pretioase, pene, etc. In cele cateva luni de la lansare SILKDOM si-a dezvoltat gama de produse in urma cererii pietei. Astfel, sub brandul SILKDOM sunt realizate si bijuterii din matase, esarfe. Toate produsele sunt disponibile la comanda pe site-ul: www.silkdom.com.