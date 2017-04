Andreea Raicu a lansat o noua colectie de haine in magazinul Victoria 46

Comunicat de presa

Lansarea colectiei de haine Andreea Raicu in magazinul Victoria 46, la numai doi ani de cand a fost infiintata, dar dupa multa munca si efort este un motiv de bucurie si un punct de referinta pentru noi, echipa shop Andreea Raicu. Ne mandrim ca ne puteti gasi, alaturi de alti designeri si branduri romanesti cu traditie, intr-una din cele mai cool destinatii de shopping din Bucuresti.

“Nu a fost un drum usor, dar am incercat mereu sa ma ghidez dupa ideea ca lucrurile frumoase li se intampla celor care stiu sa astepte, care isi propun mereu sa se reinventeze, care pun pret pe detalii si, in special, care nu fac rabat de la calitate atat in ceea ce priveste produsele, cat si in relatia cu cei din jur. Voi, cele care imi acordati increderea voastra de fiecare data cand purtati piesele si accesoriile care ma reprezinta, ati permis ca povestea mea sa mearga mai departe si, cu ajutorul vostru, celebram zi de zi feminitatea” a declarat Andreea.

Printre invitati, nu putini la numar, s-au regasit : Monica Barladeanu, Dana Sota, Corina Barladeanu, Irina Nitu, Diana Tofan, Raluca Hagiu, Tatiana Ernuteanu, Sorina Fredholm, dar si multi alti prieteni si oameni dragi Andreei.

Le multumim partenerilor de la eveniment: Magazinul Victoria 46, Salvatore Ferragamo Parfums, Purple Flowers, RAWZ, Evian si Martini.

Povestea merge mai departe si va promitem ca aceasta excursie in lumea frumosului este doar la inceput.

Toate informatiile legate de modele, materiale si preturi sunt disponibile in magazinul online shop.andreearaicu.ro .