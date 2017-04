Clinica Orto-Implant Expert ofera primul plan de tratament ortodontic din Romania dedicat mireselor

Clinica Orto-Implant Expert, specializata in tratamente de ortodontie si implantologie, a lansat pe piata serviciilor de cosmetica dentara un program unic in Romania.

Comunicat de presa

Clinica Orto-Implant Expert, specializata in tratamente de ortodontie si implantologie, a lansat pe piata serviciilor de cosmetica dentara un program unic in Romania: tratamentul ortodontic dedicat persoanelor care isi doresc sa aiba un zambet perfect intr-un moment important din viata lor. In cadrul noului concept chiar si aparatul dentar, cunoscut drept un tratament de durata, aduce rezultate vizibile in cel mai scurt timp, pentru ca oricine sa zambeasca larg si sa se bucure pe deplin de evenimentele speciale din viata sa.

Acest concept a luat nastere ca urmare a existentei unei cereri din partea pacientilor si a fost posibil datorita descoperirilor din domeniul medical, care permit obtinerea unor rezultate foarte bune mai repede ca oricand pana acum.

"Am intalnit de-a lungul timpului viitoare mirese in cautarea unui zambet perfect pentru ziua cea mare, dar care ezitau sa isi puna aparat dentar din cauza ideii gresite ca trebuie sa astepte mult timp pentru a vedea rezultatele. Astfel, ne-am gandit ca ar fi util sa punem la punct un program ortodontic in functie de intervalele de timp inainte de evenimentele speciale din viata pacientului si sa le oferim cele mai bune rezultate cat mai rapid”, explica doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodontie si ortopedie dento-faciala si fondator al Clincii Orto-Implant Expert.

Asadar, in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, durata tratamentelor ortodontice incepe sa nu mai reprezinte o problema, fiind posibil ca aspectul dorit al danturii sa fie obtinut exact la timp inaintea unui moment special din viata pacientului.

„Am reusit acest lucru deoarece pe durata acestui tratament ne concentram in primele luni pe alinierea dintilor din fata, lasand pentru urmatoarele luni ceea ce reprezinta, de fapt, motivul pentru care tratamentul ortodontic dureaza mai mult: corectarea muscaturii si a pozitiei dintilor din spate (maselelor), care datorita radacinilor mai puternice se deplaseaza mai incet”, spune doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodontie si ortopedie dento-faciala si fondator al Clincii Orto-Implant Expert.

Exista multi factori care pot influenta rezultatul final, inclusiv cat de drepti sunt dintii, starea gingiilor si daca exista coroane sau plombe, astfel incat este indicat ca vizita la ortodont pentru o evaluare sa aiba loc cat mai repede posibil, daca pacientul isi doreste sa aiba un zambet perfect inaintea unui eveniment important care se apropie.

Despre Clinica Orto-Implant Expert

Pentru a oferi un tratament interdisciplinar complex, echipa din cadrul Clinicii Orto-Implant Expert este una completa, formata de doctori specialisti in domeniile ortodontie, estetica dento-faciala, endodontie, chirurgie, parodontoloie, protetica. Experienta fiecaruia dintre ei ofera posibilitatea de a pune diagnosticul corect si de a alege impreuna cu pacientul cel mai bun plan de tratament, iar tehnologia pusa la dispozitia echipei faciliteaza efectuarea unei game complexe de proceduri la cel mai inalt nivel de siguranta si confort.

In acest fel, Orto-Implant Expert ofera nu doar un simplu act medical, ci beneficii pe termen lung si o relatie medic-pacient bazata pe incredere, intr-un cadru relaxant si primitor.

Contact Clinica Orto-Implant Expert:

Adresa: Aleea Blajel nr. 4, Bl. V3, parter

Telefon: 0728.12.28.28, 021-796.10.28

Web: www.ortoimplant.ro

Facebook:

www.facebook.com/OrtoImplant.Expert/

www.facebook.com/Dr.MihaelaDan