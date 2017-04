Secom introduce in portofoliu produsele naturale pentru frumusete Andalou Naturals

Secom, lider de autoritate in solutii de medicina integrativa pentru un stil de viata sanatos, lanseaza in exclusivitate pe piata din Romania gama de cosmetice naturale de la Andalou Naturals. Noua gama cuprinde 60 de produse pentru ingrijirea tenului, parului si corpului si se remarca prin formulele inovatoare cu ingrediente naturale, atent selectionate, care corespund celor mai inalte standarde si exigente privind cosmeticele naturale.

• Noile produse ofera o perspectiva unica asupra ingrijirii, utilizand celulele stem din plante si fructe si ingrediente inovatoare precum resveratrolul, probioticele, enzime derivate din fructe de padure, Coenzima Q-10 sau mierea de Manuka;

• Andalou Naturals a repozitionat standardele privind produsele de ingrijire, fiind primul brand de cosmetice cu ingrediente naturale, nemodificate genetic (Non-GMO), din Statele Unite ale Americii.

Produsele Andalou Naturals contin ingrediente nemodificate genetic (Non-GMO), acesta fiind primul brand din industria de frumusete, din SUA care a obtinut certificarea Non-GMO, formulele au ingrediente certificate organic, produsele sunt Cruelty-Free (nu au fost testate pe animale), nu contin gluten, nu contin parabeni, sunt Eco-Friendly, provin din comertul echitabil (Fair Trade), sunt Vegetariene & Vegane si datorita formulelor naturale pot fi folosite de femeile insarcinate sau care alapteaza.

Stiinta celulelor stem din plante si fructe

Andalou Naturals ofera o perspectiva unica in intarzierea procesului natural de imbatranire a pielii prin celulele stem din plante si fructe. Formulele asociaza celule stem din mar, din specia Uttwiler Spätlauber, bogate in fitonutrienti si proteine, celule stem din struguri, specia Gamay Teinturier Freaux, contin o cantitate considerabila de flavonoide numite antocianine, cu rol puternic antioxidant, celulele stem din argan (Argania Spinosa), bogate in acizi grasi esentiali, antioxidanti si vitamina E, celulele stem din transafir alpin (Rhododendron ferrugineum), o specie rezistenta la razele UV si la conditiile meteo extreme, aceste celule fiind utilizate pentru calmarea tenului sensibil, reactiv.

Celulele stem din plante si fructe actioneaza la nivelul celor trei straturi ale pielii: epiderm (stratul exterior) - prelungesc perioada de viata a celulelor pielii noastre, ofera proctectie impotriva razelor solare (celulele stem din mar si din struguri), derm (stratul mijlociu) - neutralizeaza actiunea radicalilor liberi si sustin imunitatea la nivelul pielii/epidermului (Bioactive 8 Berry Complex), hipoderm (stratul interior) - extractul de aloe vera transporta micronutrientii din straturile superioare, actionand la acest nivel si ca antiinflamator.

Celulele stem din fructe si plante se obtin printr-un proces tehnologic care se succede pe mai multe etape. In prima faza plantele/fructele selectionate sunt taiate si pastrate in conditii speciale astfel incat fructul sau planta sa intre intr-un proces de regenerare. In acest proces se produc celulele stem care sunt recoltate ca extract. Aceste extracte sunt numite celule stem „universale“ datorita capacitatii lor de a se adapta la activitatea proprie a celulelelor pielii, sprijinind procesul lor de regenerare.

Andalou, solutii naturale pentru ten, corp si par

Frumusetea este rezultatul actiunilor si alegerilor pe care le facem zilnic, acesta este credo-ul Andalou. Pornind de la sloganul „Beauty is YOU”, Andalou Naturals a pus natura in slujba stiintei, oferind produse naturale prietenoase cu pielea noastra, ideale pentru rutina noastra de ingrijire.

Linia destinata ingrijirii tenului se imparte in patru game distincte, adaptate nevoilor de ingrijire a fiecarui tip de ten, si cuprinde produse pentru curatarea pielii (demachiate, tonere), produse pentru regenerare, produse pentru intretinere si ingrijire (creme de zi si de noapte, lotiuni hidratante), tratamente (masti, serum-uri).

• Gama 1000 Roses, pentru tenul sensibil, cuprinde produse cu celule stem din trandafir alpin (Rhododendron ferrugineum) si alte substante cu efect antioxidant si nutritiv din plante.

• Gama Age Defying, pentru tenul uscat, se remarca prin produsele cu extracte din fructe de padure, resveratrol, celule stem din fructe, coenzima Q10, imbunatatesc textura tenului si ofera un control mai bun al procesului de imbatranire.

• Gama Clear Skin, pentru tenul gras, predispus spre acnee, ofera suport si ingrijire prin produsele cu acid salicilic, acai, kombucha. Produsele au efect antiinflamator, ofera un nivel de hidratare intensa, calmeaza tenul si atenueaza cicatricile.

• Gama Brightening, pentru tenul normal si mixt, se remarca prin produsele cu celule stem din citrice, Vitamina C, extract de morcov, miere de Manuka si dovleac.

Fiecare gama pentru ingrijirea tenului cuprinde un chit de start care include toate produsele din rutina de ingrijre, in cantitate redusa. Acestea sunt o solutie practica atunci cand suntem in cautarea gamei care ni se potriveste, dar si pentru concediu, cand avem nevoie de toate produsele de ingrijire, in cantitati mult mai mici.

Linia de ingrijire a parului cuprinde trei game care ofera stralucire, volum sau hidratare. Acestea includ sampon, balsam si/sau un produs de styling. In functie de nevoile la care raspund, aceste game contin ingrediente precum: biotina (proteina esentiala ce ajuta la intarirea si foliculilor de par), levantica, extracte de citrice, extract de floarea soarelui, ulei de argan si extracte din celulele stem din fructe. Produsele pentru par nu contin Sodium laureth sulfate (compus cunoscut pentru efectul de despicare a firului de par) si siliconi (produc in timp uscarea si ruperea firului de par).

In gama de ingrijire a corpului Andalou Naturals se regasesc geluri de dus, lotiuni de corp, creme de maini si unturi de corp. Urmand aceeasi filozofie, produsele din aceasta gama contin combinatii unice din fructe si plante (ghimbir, clementina, lavanda, aloe vera, uleiuri de argan, rodie si macese etc) si se remarca prin capacitatea de refacere a pielii, textura fina si experienta senzoriala data de aromele naturale ale ingredientelor.

Andalou deruleaza un program de responsabilitate sociala „A Path of Light”, donand profitul net pe care-l genereaza vanzarile cremelor de maini, catre educatia femeilor din tarile macinate de conflicte (programul SHE-CAN are ca beneficiare femei din Afganistan, Rwanda, Cambodgia).

„Frumusetea inseamna sanatate si este rezultatul unor actiuni atat la nivel interior cat si exterior. Vedem lucrurile ca un intreg, motiv pentru care Secom a decisa sa-si consolideze pozitia pe segmentul produselor care vin sa sustina frumusetea. Am ales gama Andalou Naturals dupa un proces riguros de analiza si mizam pe aceasta deoarece raspunde cel mai bine nevoilor de ingrijire prin ingredientele inovatoare si formulele studiate, iar certificarile acestei game ne confirma calitatea si reprezinta principii in care si noi credem”, a declarat Lucia Costea Managing Partner, Secom.

Toate produsele sunt disponibile in reteaua de magazine Secom din Bucuresti, Brasov, Bacau, Cluj, Iasi, Ploiesti, Pitesti, Sibiu si Timisoara, online pe www.secom.ro si la unele magazine si farmacii partenere.

Despre Andalou Naturals

Andalou Naturals este companie din SUA care si-a propus sa ofere consumatorilor produse de ingrijire organice, cu o mare responsabilitate sociala. Fondata in anul 2010, de Stacey Kelly Egide si Mark Egide, vizionari cu experienta de peste 30 de ani in industria cosmeticelor naturale, Andalou Naturals reprezinta o incununare a eforturilor sotilor Egide, brand-ul se distinge prin ingredientele certificate Non-GMO, dar si prin perspectiva unica privind intarzierea procesului natural de imbatranire a pielii, incluzand in formule stiinta celulelor stem din plante si fructe.