Gene false fir cu fir: 5 lucruri de stiut despre acestea care te vor face sa le adori

Indiferent de tendintele in materie de frumusete, care tind sa se schimbe de la an la an, genele lungi vor ramane intotdeauna in topul preferintelor femeilor. Sunt sexy, seducatoare intensifica privirea si confera eleganta si senzualitate. Care este insa cea mai buna metoda pentru a avea acest rezultat?

Rimelul este una dintre cele mai extraordinare inventii in materie de frumusete insa, nicio mascara nu ar putea sa faca pentru ochii si privirea ta, ce pot face extensiile de gene. Genele fir cu fir sunt ca varianta mai upgradata a rimelului in lumea cosmeticelor. In loc sa te chinui sa gasesti mascara potrivita cu peria potrivita pentru genele tale, fie ca le vrei mai lungi, cu mai mult volum sau curbate, sa te chinui in fiecare seara sa-l stergi, rupandu-ti si doua, trei fire poti opta pentru o extensie de gene, cu ajutorul careia vei obtine instantaneu efectul dorit si genele perfect separate, cu volum pe care le visai de mult.

Avantaje extraordinare pentru extensia de gene fir cu fir

Te vor ajuta sa economisesti mai mult timp dimineata

Imagineaza-ti sa te trezesti linistita dimineata, fara stresul ca ai nevoie de mai mult timp pentru a te aranja. Te poti bucura linistita de o cafea aromata, de acele cateva minute doar pentru tine sau de ce nu, de a medita pentru a incepe ziua in forta si a arata perfect fara sa mai pierzi timp cu aplicarea unui machiaj.

Te ajuta la mentinerea unei pieli sanatoase

In cazul in care nu ai mai auzit acest lucru pana acum, mascara iti poate afecta in timp genele. Nu numai ca poti ajuge sa le pierzi treptat insa, de asemenea, iti poate afecta pielea delicata din jurul ochilor.

Metodele si tehnicile de aplicare sunt diferite

Te-ai gandit ca toate genele false sunt la fel? Chiar deloc. Poti alege intre mai multe tehnici de volum in funtie de ceea ce iti doresti. Pentru extensiile de gene fir cu fir clasice se aplica un fir de matase pe un fir de geana natural, iar pe pentru extensiile de gene 2D sau 3D efectul de volum va fi dublu. In cazul genelor 2D, respectiv 3D se vor aplica 2, 3 fire pe un fir natural.

Pot ajuta la consolidarea genelor reale

Extensia de gene fir cu fir este o alternativa recomandata la rimel, care poate ajuta genele tale sa ramana puternice si sanatoase. In timp ce mascara slabeste genele si le face fragile, purtarea genelor false le va face sa fie mai groase si mai sanatoase.

Arati bine in orice moment

Ai ochii conturati si bine definiti chiar si in momentele in care nu poti purta machiaj, cum ar fi la piscina, la plaja sau la sala de sport. Mai mult decat atat, nu trebuie sa-ti mai faci griji in momentele de sensibilitate sau cand te prinde ploaia fara umbrela ca iti va curge machiajul. Unul dintre cele mai mari avantaje ale extensiilor de gene este faptul ca timp de 3-4 saptamani nu trebuie sa-ti mai faci griji in privinta acestora, vei avea o privire seducatoare in orice moment al zilei si nu vei mai simti nevoia sa folosesti machiaj.

Foto: Ciprian Dumitrescu — with Makeup by Dia and Ciprian Dumitrescu at La Bibliotheque Centre Beaute.