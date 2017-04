Truc de vedeta: Cum se mentine Lavinia Pirva in forma

Prezenta la un eveniment destinat frumusetii in cadrul unei clinici de la malul marii, Lavinia Pirva a dezvaluit unul dintre secretele ei cu ajutorul caruia se mentine in forma.

Comunicat de presa

Artista a declarat ca tehnologia este aliata ei cand vine vorba de sculptarea trupului. „Cu totii stim ca trebuie sa muncesti foarte mult pentru a te mentine in forma, pentru a avea un aspect foarte sanatos al pielii si a arata foarte bine indiferent de varsta. Pe mine tratamentul VelaShape lll m-a ajutat si ma ajuta in continuare foarte mult. Rezultatele benefice sunt rapide si se obtin fara prea mare efort, lucru care este extraordinar mai ales pentru o persoana foarte ocupata”, a afirmat Lavinia Pirva.

Acest tratament este o alternativa rapida si non-invaziva de remodelare corporala la care poate apela orice persoana care vrea sa slabeasca in centimetri si sa scape de celulita. Chirurgul plastician Dr. Bogdan Caraban a ales sa aduca in clinica Diantus Estet acest echipament medical performant deoarece poate aduce un mare plus unui chirurg plastician.

„Putem discuta practic despre paciente care pot sa renunte la o interventie chirurgicala si cu ajutorul acestei metode neinvazive sa ajunga la rezultatul pe care si-l doresc. Vreau sa fiu foarte bine inteles, niciodata un astfel de aparat nu va putea inlocui chirurgia, iar in clinica noastra va fi folosit numai sub stricta mea supraveghere, pentru ca aici indicatia medicala o da intotdeauna chirurgul plastician. VelaShape lll este un aparat de lipo-sculptura, care in anumite cazuri poate aduce un plus interventiilor chirurgicale sau le poate inlocui”, a declarat dr. Bogdan Caraban.

Tratamentul de remodelare corporala combina patru principii: radiofrecventa bipolara, lumina infrarosie, vacuumul si masajul cu role mecanice. Toate aceste principii lucreaza impreuna pentru a imbunatati aspectul general al pielii, cat si pentru a remodela zonele corporale dorite.