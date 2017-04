'Frumusetea si increderea se cultiva in familie' este mesajul noii campanii de comunicare Farmec

In noua gama Farmec se regasesc 27 de tipuri de produse, cuprinse in 3 subgame destinate ingrijirii tenului, corpului si parului. Toate solutiile oferite sunt naturale, fara parabeni si au in componenta parfumuri hipoalergenice. Liniile de produse contin extracte naturale, cu o eficienta demonstrata, precum flori de orhidee, bambus, urzica si grâu, busuioc si cimbrisor, ulei de argan sau glicerina.

Campania de comunicare a noii game Farmec se deruleaza sub mesajul “Frumusetea si increderea se cultiva in familie” si are la baza un sondaj derulat la nivel national pe un esantion de 11,106 persoane. Conform raspunsurilor inregistrate, 39% dintre consumatori considera ca mama a fost persoana de la care au invatat ce inseamna frumusetea si increderea, in timp ce 23% din totalul celor chestionati au raspuns ca bunica este persoana de la care au preluat cele mai importante ritualuri de infrumusetare. Pentru 21% dintre participantii la sondaj, acest rol l-a avut sora.

“Am demarat acest sondaj din dorinta de a descoperi cine sunt personele care ne-au impartasit adevaratele secrete de infrumusetare si ne-au oferit cele mai importante lectii de incredere in sine. Pentru consumatorii nostri, acestea sunt cele mai importante femei din vietile lor – mama, bunica si sora. Bazandu-ne pe raspunsurile primite, ne-am propus sa sprijinim femeile care ne inspira si sa le devenim un partener de nadejde in a-i invata in continuare pe cei dragi ritualurile autentice de frumusete. Noua gama Farmec este conceputa pentru intreaga familie si reprezinta un sprijin pentru românce in ghidarea pasilor celor dragi spre frumusete si ingrijire personala. In plus, asa cum ne-am obisnuit deja consumatorii, Farmec ofera, si de aceasta data, cel mai bun raport pret-calitate”, a declarat Ioana Borza, Director de Marketing al companiei Farmec.

Campania de promovare demarata la inceputul lunii februarie a inclus activari speciale in magazinele de brand, in supermarketuri si hiperamarketuri, sedinte de testare a produselor din noua gama, precum si concursuri cu premii pentru consumatori. Circa 11,000 de persoane au fost premiate cu seturi de produse din noua gama Farmec, precum si cu accesorii. De asemenea, cu ocazia zilei de 8 martie, in magazinele de brand si in hipermarketuri, iubitoarele brandului si cei apropiati lor au beneficiat de sesiuni foto speciale. In cadrul acestora, peste doua mii de femei s-au fotografiat alaturi de copiii, sotii si alte persoane dragi lor, primind totodata cadou o crema de maini.

Campania a fost extinsa, prin promotii, in cadrul magazinului online Farmec. Astfel, pentru orice comanda de minimum 49 de lei, vizitatorii site-ului au primit cadou un produs din noua gama Farmec. In luna aprilie, va fi demarata componenta TV si digitala a campaniei “Frumusetea si increderea se cultiva in familie”.