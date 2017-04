Always te incurajeaza sa te eliberezi de prejudecati

Campania Always din acest an isi propune sa scoata menstruatia din zona tabuurilor si sa le inspire pe femeile din Romania sa renunte la obiceiurile limitative, pentru a duce o viata activa.

Comunicat de presa

Elibereaza-te de prejudecati! Campania Always din acest an isi propune sa scoata menstruatia din zona tabuurilor si sa le inspire pe femeile din Romania sa renunte la obiceiurile limitative, pentru a duce o viata activa, condusa mai degraba de curiozitate, curaj si indrazneala, in loc de teama sau nesiguranta.

Un obicei specific in Romania

Pentru al patrulea an consecutiv, Always continua demersul de a schimba obiceiurile limitative ale femeilor din Romania. Unul dintre aceste obiceiuri des intalnite in tara noastra este optiunea de a folosi vata peste absorbant in timpul menstruatiei, obicei care nu le ofera femeilor cea mai buna protectie de care pot beneficia pentru a duce stilul de viata activ pe care si-l doresc.

40% din femeile din Romania considera ca menstruatia este un subiect tabu

Un studiu realizat in martie 20172 arata ca 40% dintre femei considera ca menstruatia este inca un subiect tabu, despre care se jeneaza sa vorbeasca, dar 76% dintre respondente considera ca toate femeile ar trebui sa aiba acces la educatie despre menstruatie si igiena feminina. Doar o treime dintre femei au avut parte de o discutie cu mama despre menstruatie inainte de pubertate, in timp ce 20% au aflat ce este menstruatia abia atunci cand au experimentat-o pentru prima data.

Always te protejeaza de 5 ori mai bine decat absorbantul cu vata deasupra

Absorbantul Always a fost creat pentru a functiona singur, fara vata deasupra, oferind protectie si siguranta, indiferent de stilul de viata. Ca un aliat de incredere, Always protejeaza impotriva scurgerilor de pana la 5 ori mai bine decat absorbantul cu vata deasupra, astfel incat femeile pot fi cat de active isi doresc si isi pot trai viata la adevaratul lor potential, fara obiceiuri care le limiteaza libertatea.

Pentru ca tabuurile pot fi uneori o piedica in calea informarii, Always lanseaza astazi o campanie ce isi propune sa scoata din zona tabuurilor unul dintre cele mai delicate subiecte – menstruatia, si sa contribuie la schimbarea obiceiurilor restrictive datorate ideilor preconcepute.

Aurora Liiceanu, psiholog, contribuie la demersul Always ilustrand legatura culturala dintre tabuuri si obiceiuri care ne limiteaza: „Relatia intre tabuuri si obiceiuri are o istorie lunga. Tabuurile au dus la adoptarea unor obiceiuri care sa le sustina social si, mai ales, cultural, astfel incat putem vorbi despre o conspiratie a tacerii in ceea ce priveste menstruatia si, dincolo de ea, relatia uneori ambigua intre sange, viata si feminitate. De la o generatie la alta se reproduc perceptii asupra propriului corp, rusinea de a-ti asuma corpul asa cum vedem inca astazi, cand comunicarea intre generatii este sfioasa, aproape secreta si adesea evitata.”

Care este solutia pentru a depasi prejudecatile si a vorbi deschis despre un subiect precum menstruatia?

Aurora Liiceanu spune: „Se fac eforturi pentru a se intelege ca prejudecatile generate de tabu-uri diminueaza bucuria de a trai feminitatea cu tot ce are ea mai inaltator si mai legat de viata. Increderea in sine, a trai plenar feminitatea, a-ti asuma identitatea cu tot ce are ea mai specific nu se pot dezvolta decat pe un teren al deschiderii, al comunicarii si perceptiei corecte, nedeformate de frica, rusine si inferioritate care, din pacate, are o istorie de care, doar prin educatie si cunoastere, ne putem departa.”

Bursa Always pentru educatie

Educatia este esentiala pentru a ne elibera de prejudecati si a alege constient lucruri care ne ajuta sa ne traim viata asa cum vrem si nu ce ne limiteaza sau incorseteaza in vreun fel. Din acest motiv, anul acesta Always a ales sa ofere burse de studiu pentru 4 adolescente din mediul rural, care vor avea astfel sansa de a merge la liceu, in cadrul programului “Vreau in clasa a noua”, derulat de World Vision.

Oana Cuzino, ambasador al brandului Always, spune: „Cred ca, pentru a schimba lucrurile cu adevarat, este nevoie de perseverenta. Cu fiecare femeie pe care am inspirat-o sau o vom inspira sa renunte la acest obicei limitativ, prin campania desfasurata de Always, facem un pas inainte spre eliberarea de prejudecati. Aceasta campanie este speciala pentru mine, pentru ca vorbim de implicarea in educatie, si am incredere ca, prin educatie, vom produce o reala schimbare.”

Campania din acest an vine in continuarea demersului inceput in 2013, sub conceptul „Always sustine femeile active”, urmat de programul „5 Zile Fara Griji” si, in cele din urma, campania “indrazneste sa incerci”.