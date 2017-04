Imprimeuri de senzatie in noua colectie ETIC, The Colors of the Sun

Comunicat de presa

De la clasicele dungi sau buline pana la imprimeuri florale sau abstracte, in noua colectie ETIC gasesti print-uri diverse, care de care mai potrivite pentru sezonul cald.

Ca in fiecare primavara, nu puteau lipsi imprimeurile florale – le vei regasi pe bluze, pe rochii, dar chiar si pe pantaloni, in nuante pastelate. salvarii sunt din nou in trend, asa ca ETIC iti aduce mai multe modele, cu print-uri florale si palete de culori cat mai variate, de la clasicul alb-negru pana la o multime de culori tari, care se combina perfect pentru un look casual-chic.

Apoi, din cu totul alt registru, imprimeul cu buze rosii face furori. Rochia si pantalonii roz cu buze sunt piese care ies in evidenta imediat si care arata fabulos alaturi de elemente uni si accesorii colorate.

Si pentru ca galbenul este una dintre culorile-vedeta ale acestei veri, vei regasi in colectia ETIC rochii si pantaloni galbeni cu imprimeuri in alte nuante tari – de la turcoaz pana la mov, roz sau rosu. Mixul de culori face ca aceste piese sa fie remarcate imediat – nu sunt recomandate timidelor.

Pe langa piesele cu imprimeuri variate, in colectia de primavara-vara ETIC vei descoperi o multitudine de rochii, topuri, bluze, tricouri sau pulovere lejere – cu insertii metalice, dantela, paiete sau chiar tricouri cu mesaje haioase. Nu in ultimul rand, tinutele office – sacouri, pantaloni, fuste sau rochii – sunt elegante si cu un twist, care le scoate din anonimat.

Colectia The Colors of the Sun de la ETIC este deja disponibila in toate magazinele brandului si online, pe etic.ro.