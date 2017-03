Piese de lenjerie intima seducatoare si sexy

SevenSins.ro continua provocarea in care propune tuturor femeilor sa se simta sexy, atragatoare si increzatoare in orice moment al zilei si le invita sa inlocuiasca lenjeria intima plictisitoare cu piese de lenjerie intima provocatoare si pline de rafinament.

Primavara aceasta renunta la lenjeria intima lipsita de personalitate si inlocuieste-o cu piese seducatoare

#FeelingSexy

SevenSins.ro continua provocarea in care propune tuturor femeilor sa se simta sexy, atragatoare si increzatoare in orice moment al zilei si le invita sa inlocuiasca lenjeria intima plictisitoare cu piese de lenjerie intima provocatoare si pline de rafinament. SevenSins.ro aduce in prim plan primavara aceasta cateva sute de noi modele de lenjerie intima clasica, pline de eleganta, disponibile cu marimi de la foarte mici (70A), la marimi mari si busturi generoase (100D, 105C).

Indiferent ca vorbim despre seturile de lenjerie intima clasica in nuante pastelate de primavara, sau piese „all black”, SevenSins.ro propune lenjerie intima plina de personalitate, senzuala si seducatoare. Aceste piese vor creste increderea in sine si vor da o stare de bine indiferent de hainele purtate deasupra. Piesele de lenjerie intima, fiind piesele vestimentare cele mai apropiate de piele, au rolul de a ne face sa ne simtim sexy si atragatoare.

#SexyNotBoring

Desi lenjeria intima trebuie sa fie in primul rand confortabila, in viziunea SevenSins.ro confortabil nu este sinonim cu plictisitor. De aceea, modelele disponibile pentru lenjeria clasica propun un design rafinat, texturi pretioase si finisaje realizate cu minutiozitate.

Doamnele si domnisoarele pot alege dintr-o gama variata de sutiene premium, care asigura confort si o paleta diversificata de marimi. Design-ul sutienelor denota eleganta si rafinament, atentia la detalii fiind caracteristica principala. Sutienele propuse de SevenSins.ro pastreaza simplitatea unei piese clasice, unde se adauga accente delicate si detalii surprinzatoare.

Paleta cromatica a seturilor de lenjerie intima de pe SevenSins.ro instiga la soare, caldura, primavara. Nuantele sunt inspirate de pastelurile delicate ale primaverii, precum rose pudrat, lila sau rose piersica, dar si culori mai puternice, precum verde marin si burgundy ce descriu vitalitatea si energia specifica zilelor lungi de primavara. De asemenea, nu lipsesc nuantele neutre precum negru, crem si alb, care compun piesele de baza in garderoba oricarei femei.

Pe langa modelele de lenjerie intima uni, pe SevenSins.ro sunt disponibile si modele cu printuri jucause, florale, tip pasley sau animal print, pastrand nuantele pastelate.

Piesele SevenSins.ro sunt disponibile online cu livrare in toata tara pe www.SevenSins.ro si la showroom-ul SevenSins din Bucuresti, str. Orzari, nr. 3.

Despre SevenSins.ro

SevenSins.ro este un magazin online specializat in vanzarea de lenjerie intima, lenjerie intima sexy si costume de baie. Din 2009, magazinul a vandut peste 150.000 de piese de lenjerie catre 60.000 clienti din toata tara.