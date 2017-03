Ingrijire delicata pentru pielea bebelusului cu Sanosan Baby

Comunicat de presa

Parintii din intreaga lume au incredere in Sanosan Baby pentru curatarea si ingrijirea pielii sensibile a bebelusilor. Fiecare produs contine combinatii de ingrediente dezvoltate special pentru pastrarea sanatatii pielii, fiind testat clinic si fabricat exclusiv in Germania, sub supravegherea specialistilor.

Sanosan Baby ofera trei linii de produse potrivite pentru ingrijirea pielii bebelusilor:

Sanosan Curatare

Sanosan Ingrijire

Sanosan Schimbarea pampersului

Realizate fara parabeni, siliconi sau ulei de parafina, produsele Sanosan Baby sunt sigure si delicate, avand in compozitie substante active naturale, precum:

Ulei de masline organic si extracte vegetale - omiterea utilizarii pesticidelor chimice, a ingrasamintelor minerale si a ingineriei genetice protejeaza mediul inconjurator, dar- mai ales - asigura un continut minim de poluanti si ofera siguranta unui produs cat mai aproape de natural;

Proteine hidrolizate din lapte – avand importante proprietati anti-iritante si de protectie, acestea accentueaza hidratarea si elasticitatea pielii, fiind benefice in tratamentul dermatitelor, eczemelor sau a crustei de lapte.

Produsele Sanosan Baby se gasesc in farmacii, magazinele specializate pentru bebelusi, magazinele online si in supermarketuri.

Pentru mai multe informatii accesati:

www.facebook.com/Sanosan-Cosmetice-393512134018777