Lavazza iti prezinta cei 3 pasi prin care poti obtine un cappuccino perfect, in propria bucatarie

Comunicat de presa

Prepararea traditionala presupune folosirea unui espressor cu bagheta de aburi, insa exista o multime de alte metode suprinzatoare si originale pentru a obtine acelasi rezultat: o spuma de lapte consistenta si cremoasa poate fi preparata cu o presa franceza si chiar si cu un blender vertical.

Nu trebuie decat sa urmezi trei pasi simpli propusi de Lavazza, o referinta in lumea cafelei italiene, cu peste 20 de miliarde de cesti de cafea consumate la nivel mondial, pentru a prepara un cappuccino perfect, chiar la tine acasa. Descopera cum poti sa creezi un cappuccino autentic in propria bucatarie, mergand de la spumarea laptelui la alegerea celui mai bun amestec de cafea!

PASUL 1: LAPTELE

Spuma de lapte care ti se topeste in gura este cea care transforma un cappuccino intr-o bautura unica.

Fiecare are propriile preferinte in materie de lapte: unii aleg laptele degresat, iar altii prefera laptele de orez sau de soia. Cu toate acestea, daca scopul este prepararea unui cappuccino perfect, laptele trebuie sa fie proaspat si integral: grasimile si proteinele sale sunt esentiale pentru o spuma cremoasa si consistenta.

Cantitatea potrivita de lapte pentru a obtine spuma de lapte este 120 ml. Chiar daca modul clasic de a face spuma este cu ajutorul unui espressor profesional cu bagheta de aburi, exista si o serie de trucuri pe care le poti folosi chiar la tine acasa.

Presa franceza:

1. Incalzeste laptele pe foc, intr-o tigaie, sau cu ajutorului cuptorului cu microunde si toarna-l apoi in presa franceza

2. Asaza capacul si apoi spumeaza laptele prin apasarea si ridicarea pistonului timp de 15 secunde, reducand apoi treptat viteza miscarilor (nu este nevoie de miscari prea rapide!)

3. Amesteca laptele cu miscari circulare in presa franceza, cu scopul de a-i permite sa se aseze inainte sa torni spuma in ceasca.

Blender vertical:

1. Dupa ce ai incalzit laptele, toarna-l intr-un recipient in care sa poti folosi in siguranta blenderul

2. Amesteca laptele cu ajutorul blenderului, la o viteza mica, timp de aproximativ 1 minut

3. Pentru a obtine un strat mai gros de spuma, tine blenderul aproape de suprafata laptelui, astfel incat sa se absoarba si mai mult aer in compozitie

PASUL 2: CAFEAUA

Dupa ce spuma este gata, a venit momentul sa prepari cafeaua, fie ea espresso sau moka, descoperind, astfel, cealalta jumatate a secretului din spatele acestei bauturi speciale. Pentru a obtine cele mai bune rezultate, este recomandat sa folosesti un amestec de calitate, precum Lavazza Qualità Oro: http://www.lavazza.ro/ro/at-home/coffee-blends/qualita-oro.html.

Toarna cafeaua incet, pana ce ai umplut 1/3 din ceasca, iar dupa 10 secunde toarna spuma cremoasa de lapte.

PASUL 3: ... IAR ACUM ESTE TIMPUL PENTRU CREATIVITATE!

Lasa-ti inspiratia sa te ghideze! Poti sa-ti decorezi cappuccino-ul cu pudra de cacao, siropuri dulci, fulgi de ciocolata sau alune strivite. Daca iti doresti, poti folosi chiar sabloane si instrumente speciale ca sa creezi modele originale pe suprafata spumei!