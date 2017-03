Noua gama Baby Dove: Ingrijire completa pentru pielea delicata a bebelusilor

Dove este primul brand care a redefinit feminitatea si a dat valoare frumuseții naturale, incurajand femeile sa-si aprecieze frumusețea la adevarata valoare. Cu o expertiza de peste 60 de ani in ingrijirea si hidratarea pielii, Dove lanseaza in premiera Baby Dove dorind sa inspire mamele sa isi urmeze intuiția si sa isi ingrijeasca bebelusul asa cum isi doresc, fiind alaturi de ele la fiecare pas cu o gama completa de produse dedicate ingrijirii pielii bebelusilor.

Comunicat de presa

Recomandata de Societatea Romana de Pediatrie si de Societatea Romana de Dermatologie, gama Baby Dove este disponibila in doua variante special create pentru cura area delicata si hidratarea pielii bebelusului: Baby Dove Rich Moisture – gama dedicata pielii normale si uscate – si Baby Dove Sensitive Moisture – gama fara parfum dedicata ingrijirii pielii sensibile.

Baby Dove crede ca nu exista mame perfecte. Exista doar mame.

A fi mama este o perioada minunata, cu emo ii frumoase, dar si incertitudini. Baby Dove isi doreste sa inspire mamicile sa aiba incredere in alegerile lor, dincolo de presiunea de a fi o mama perfecta si sa isi ingrijeasca bebelusul asa cum isi doresc.

Baby Dove este diferit

Stiai ca pielea bebelusului se deshidrateaza de pana la cinci ori mai repede decat pielea unui adult?

De aceea, gama Baby Dove a fost special creata pentru pielea delicata a bebelusilor, avand la baza experien a si intreaga dedicare a brandului Dove pentru hidratarea si ingrijirea pielii.

Cu agen i de cura are ultra delica i si ¼ crema hidratanta, produsele Baby Dove nu doar cura a delicat, dar si ingrijesc pielea bebelusului prin completarea lipidelor care se pierd in mod normal in timpul bai ei. Astfel, produsele Baby Dove ofera ingrijire activa pentru a men ine in condi ii optime bariera naturala de protec ie a pielii bebelusului chiar din primele zile.

Gama Baby Dove Rich Moisture

Special creata pentru bebelusii cu pielea normala si uscata, gama include sapun-crema, lo iune de spalare pentru par si corp, lo iune de corp, sampon, crema de protec ie impotriva irita iei de scutec, serve ele umede cu un parfum delicat special creat pentru pielea sensibila a bebelusului. Produsele Baby Dove Rich Moisture men in nivelul optim de hidratare a pielii bebelusului.

Gama Baby Dove Sensitive Moisture

Gama Baby Dove Sensitive Moisture, fara parfum, este special creata pentru a avea grija de pielea sensibila a bebelusilor. Gama include lo iune de spalare pentru par si piele sensibila, lo iune emolienta hipoalergenica, serve ele umede ce cura a delicat si eficient pielea sensibila a bebelusului.

Noile produse Baby Dove sunt hipoalergenice, cu pH neutru si cu formule fara lacrimi (lo iunile de spalare, samponul), fiind potrivite pentru nou-nascu i.

Baby Dove ofera mai mult decat produse de o calitate superioara dedicate ingrijirii optime a pielii bebelusilor. Baby Dove isi doreste sa inspire mamicile sa aiba incredere in alegerile lor, sa isi urmeze intui ia si sa isi ingrijeasca bebelusul asa cum isi doresc. Pentru ca nu exista mame perfecte. Exista doar mame.