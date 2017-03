Un pilot debutant de raliu, un pilot comandant de aeronava si un arbitru de fotbal. Cristiana, Adina si Cristina. Pentru ele, pa

Un pilot debutant de raliu, un pilot comandant de aeronava si un arbitru de fotbal. Cristiana, Adina si Cristina. Pentru ele, pasiunea si dorinta de a-si vedea visul implinit au fost mult mai importante decat parerea celor din jur sau decat perceptia generala care asociaza o meserie cu un anumit profil sau trasaturi fizice specifice. Cristiana, Adina si Cristina au constientizat ca frumusetea este o alegere personala. Acesta este si mesajul noii campanii Dove, Frumusetea mea. Alegerea mea.

Femeile sunt expuse adesea la o multitudine de critici legate de propria frumusete, fiind provocate permanent legat de rolul pe care ar trebui sa-l aiba in societate sau despre ce ar trebui sau nu sa faca. Conform celui mai recent studiu Dove*, 8 din 10 femei considera ca fiecare femeie are propriul atu care-i defineste frumusetea. Cu toate acestea, multe dintre ele vad frumusetea ca fiind o bariera in calea reusitei lor. Prin povestile celor trei romance, Dove isi propune sa inspire femeile sa-si recunoasca propria frumusete si sa nu se raporteze la cei din jur, indiferent de ceea ce aleg sa faca.

„Lumea spunea ca sunt prea delicata, ca nu ma voi descurca. Eu spun ca pasiunea mea imi da puterea de care am nevoie pentru a-mi urma visul. Sunt Cristiana Oprea si sunt pilot debutant de raliu.”

o Pentru a se simti increzatoare, 9 din 10 femei considera ca este important sa faci ceea ce-ti place cu adevarat, conform studiului amintit. Este si cazul Cristianei Oprea, pilot debutant de raliu. Lumea i-a spus ca a fi pilot de raliu este o activitate prea periculoasa si prea dificila pentru o fata atat de delicata. Pasiunea, insa, i-a dat puterea de care a avut nevoie pentru a-si urma visul.

„Lumea spunea ca sunt prea visatoare si cu capul in nori. Eu spun ca am un vis implinit. Sunt Adina Aniculaesei si sunt pilot comandant de aeronava.”

o Adina Aniculaesei este pilot comandant de aeronava, cu peste 8.000 de ore de zbor. Ea a reusit in ciuda vocilor celor din jur care-i spuneau, cand era mica, ca este prea visatoare si cu capul in nori pentru aceasta meserie. Alegerile pe care le-a facut au ajutat-o sa atinga inaltimile mult dorite. Povestea Adinei este o sursa de inspiratie, in contextul in care 8 din 10 femei considera ca este important pentru ele sa-si atinga obiectivele pentru a se simti increzatoare.

„Lumea spunea ca nu ma voi putea impune in fata unui stadion intreg. Eu spun ca in teren sunt un arbitru. Nu o arbitra. Sunt Cristina Dorcioman si sunt arbitru profesionist de fotbal.”

o Cristina Dorcioman s-a confruntat cu prejudecatile celor din jur cand a decis sa se faca arbitru. Ea le-a demonstrat tuturor ca se poate impune in fata unui stadion intreg si a devenit arbitru profesionist de fotbal. In aceeasi ordine de idei, 8 din 10 femei sunt de acord ca, pentru a se simti frumoase, este important sa se simta ele insele si nu sa incerce sa copieze pe altcineva.

”Prin campania <Frumusetea mea. Alegerea mea> ne dorim sa ducem discutia despre frumusetea adevarata si mai departe. Promovam povestile romancelor care nu s-au lasat influentate de vocile din jur si au ales sa-si transforme frumusetea intr-o sursa de incredere in sine, dar si de inspiratie pentru ceilalti.

Dove continua sa incurajeze femeile sa-si descopere si sa se bucure de frumusetea lor, fara a se lasa influentate de prejudecatile legate de aspectul fizic. Prin aceasta campanie, facem un pas inainte si schimbam perspectiva de la acceptarea propriei frumuseti, la celebrarea acesteia.” declara Ana Maria Paslaru, director de marketing Unilever South Central Europe.

Descopera povestile celor trei romance accesand acest film si alatura-te conversatiei despre frumusetea adevarata pe doveclub.ro/frumusetea-mea/ si pe #FrumuseteaMeaAlegereaMea.

Campania Dove este sustinuta la nivel global prin povestile unor femei puternice, ce au depasit barierele legate de aspectul fizic si si-au urmat visurile. Video poate fi urmarit aici.

60 de ani de frumusete adevarata

Dove crede ca fiecare femeie are dreptul la frumusete si fericire, de aceea isi asuma misiunea de a inspira femeile sa-si atinga potentialul maxim de frumusete si de a le incuraja sa considere frumusetea o sursa de incredere, nu de anxietate.

Dove este primul brand care a vorbit despre ”frumusetea adevarata”, frumusetea autentica, naturala, unica. Anul acesta, Dove aniverseaza, la nivel global, 60 de ani de frumusete adevarata si isi continua misiunea.

Prin campania Frumusetea Mea. Alegerea Mea - o sursa de inspiratie pentru femeile din intreaga lume, Dove aduce in prim plan provocarile actuale pe care le intampina femeile in legatura cu propria lor frumusete.