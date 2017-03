Italia s-a imbracat in flori de ie

comunicat de presa

La invitatia doamnei Monica Irimia, reprezentant al Asociatiei Tracia Land Italia, Cristina Chiriac, fondator Flori de Ie, in parteneriat cu Brandusa Bordeianu Make up Artist, impreuna cu Universitatea Aldo Moro si Facultatea de Business si Turism au reprezentat Romania la Bari, in Italia, in data de 9 martie a.c., in cadrul evenimentului Primavara, bine ai venit cu Martisor!

Evenimentul s-a desfasurat in salonul Universitatii Aldo Moro din Bari si a fost parte a unui proiect dezvoltat in parteneriat cu primaria locala. Astfel, urmand modelul evenimentului de la Iasi din ianuarie 2017, Flori de ie a organizat o parada deosebita a cosumelor traditionale romanesti, din colectia proprie, ce au fost imbracate de catre reprezentanti ai comunitatii de romani din Italia, intampinand astfel Martisorul si primavara.

Dupa New York, Londra, Viena, Dubai, Abu Dhabi, Moscova, Shanghai, si nu numai, Italia a avut de data aceasta ocazia sa isi aline dorul de romanesc sustinand si privind cu drag ii traditionale romanesti, cusute cu pasiune si migala acum peste 100 de ani. Ia romaneasca a reusit de-a lungul ultimilor ani sa devina adevaratul ambasador al romanilor de pretutindeni, iar astfel Flori de ie isi continua demersurile de a promova valorile neamului nostru. 'Pe viitor, se anunta alte multe calatorii si surprize. Am reusit, prin ia romaneasca, sa oferim o noua perspectiva celor de peste hotare asupra valorilor noastre. Flori de ie incearca sa conserve si sa transmita mai departe ceea ce specialisti in traditia noastra populara numesc insemne magice cusute cu grija, care au menirea de a proteja purtatorul de spiritele rele. Ia romanesca reprezinta in acest moment cel mai bun ambasador al valorilor romanesti, creaza punti si uneste inimi, aduce speranta in suflete.' -Cristina Chiriac, fondator Flori de ie.

In cadrul evenimentului ce a avut loc la Bari, am dorit sa intampinam primavara anului 2017 cu povesti autentice romanesti. Astfel, au avut ocazia de a prezenta iile romanesti persoane din culturi diferite, precum: Spania, Italia, India, Brazilia, si nu numai. Am dorit sa aratam lumii arta traditionala si valoroasa a poporului roman, ce a reusit sa culeaga aprecieri si laude din toate colturile lumii.

Flori de Ie este primul concept care are la baza vesmintele traditionale romanesti, acceptat si apreciat alaturi de alte branduri internationale in proiecte cu expunere nationala si internationala, precum expozitiile si targurile internationale de moda, cultura si design, recuperator de valori traditionale si continuator destoinic al culturii romanesti. Anul acesta Flori de ie a lansat prima ie cusuta manual cu fir metalic, o premiera nationala.