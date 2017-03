Spune ADIO petelor pigmentare si pielii uscate!

Comunicat de presa

Dupa o perioada in care tenul a avut de suferit din cauza temperaturilor scazute, a venit momentul sa iti rehidratezi pielea si sa scapi de micile imperfectiuni de pe fata. Tehnologia disponibila astazi in medicina estetica ne ofera solutii non-invazive de ingrijire a tenului. Iata recomandarile noastre!

Pentru un ten lipsit de imperfectiuni

Multe persoane se confrunta cu inesteticele pete pigmentare, care reprezinta acumulari de melanin ace apar sub actiunea razelor ultraviolet, atunci cand secretia acestui pigment scapa de sub control si se produce in exces. Cu cat se intervine mai tarziu pentru indepartarea lor de la nivelul pielii, cu atat acestea se fixeaza mai bine sub piele. De aceea, este de preferat sa se actioneze din timp asupra lor, iar o solutie la-ndemana oricui poate fi tratamentul Intraceuticals Opulence.

“Aceasta procedura total non-invaziva minimizeaza aspectul neuniform al pielii si ii reda stralucirea, datorita ingredientelor active ce ofera luminozitate si vitalitate tenului. Tratamentul din clinica poate fi continuat cu produsele pentru acasa, care au rolul de spori beneficiile procedurii efectuate de catre specialist”, afirma Alexandra Zota, medic dermatolog in cadrul clinicii Dasdem.

Pentru un ten hidratat

Hidratarea este un pas esential in orice ritual de ingrijire a pielii. Cand tenul este deshidratat sau uscat, este recomandat sa il ajutam de la exterior catre interior. Cum putem face acest lucru? O modalitate ar fi tratamentul pe baza de oxigen hiperbaric, ce introduce in straturile profunde ale pielii ingrediente active, precum acid hialuronic, vitaminele A, C s E si antioxidani.

Datorita acestor substante, tenul devine mai hidratat, mai catifelat si mai luminos. Pentru hidratarea zonelor de sub ochi si a buzelor, pot fi folosite mastile Intraceuticals, care contin substante naturale ce revitalizeaza zonele tratate. Mastile de ochi combate pungile de sub ochi, cearcanele si estompeaza liniile fine si ridurile, in timp ce mastile de buze hidrateaza rapid zona tratata si ofera un efect de volum si lifting.





Foto homepage: Pixabay