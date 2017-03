Brandul romanesc de moda ETIC lanseaza 'The Colors of the Sun', noua colectie de primavara-vara 2017

Comunicat de presa

“In colectia The Colors of the Sun veti gasi piese in culori tari, care te binedispun pe loc, dar si nuante pastelate, dulci, care amintesc de macarons”, spune Ana-Maria Coman, General Manager ETIC. “Mi-am dorit sa creez o colectie generoasa, cu piese atat pentru femeile care iubesc trendul romantic, cat si pentru cele indragostite de croielile minimaliste. si, mai mult de atat, sa oferim cat mai multe optiuni: astfel, avem tinute de zi, dar si office, rochii de seara, pentru petreceri, sau casual-chic, pentru zilele relaxate din weekend.”

Vedetele colectiei de primavara-vara sunt rochiile, care vin intr-o multitudine de modele si culori, de la clasica rochie neagra pana la rochii cu imprimeuri, pentru zi sau pentru seara. Ca in fiecare an, ETIC propune o varietate de topuri, bluze, tricouri sau pulovere lejere – cu insertii metalice, dantela, paiete sau chiar tricouri cu mesaje haioase. Nu in ultimul rand, tinutele office – sacouri, pantaloni, fuste sau rochii – sunt elegante si cu un twist, care le scoate din anonimat.

Colectia The Colors of the Sun de la ETIC este deja disponibila in toate magazinele brandului si online, pe etic.ro.