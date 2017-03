Strauss Coffee ne invita la o ceasca de cafea cu constiinta

Comunicat de presa

Strauss Coffee BV, una dintre cele mai mari companii de cafea din lume, a anuntat un nou proiect in parteneriat cu femei care cultiva cafea din diferite colturi ale lumii. Acest proiect este gandit pentru a oferi sprijin, la nivel global, fermelor conduse de femei, efectul dorit fiind de a imbunatati productia, de a produce in mod sustenabil cafea gustoasa, sustinand in acelasi timp femeile si promovand egalitatea in comunitatile de cafea din regiuni in curs de dezvoltare din intreaga lume.

Strauss Coffee a decis sa initieze acest proiect international unic, din dorinta de a pune in aplicare valorile esentiale ale companiei, in special nevoia emanciparii rolului femeii pe piata internationala a cafelei. Studiile arata ca femeile fac 70% din munca fizica, dar ca detin doar 15% din terenuri, din facilitatile necesare procesarii, sau din produsele comercializate. Atunci cand femeile fac cea mai mare parte din munca de pe camp, este estimata o imbunatatire cu 20%-30% a randamentului, ceea ce duce la o imbunatatire a calitatii cafelei.

O implicare cu 2,5%-4% mai mare a femeilor-fermier a crescut productia in agricultura, iar acest lucru ar putea reduce cu 100-150 de milioane numarul oamenilor care nu au ce manca in intreaga lume. Cand femeile controleaza veniturile familiei, ele cheltuie 90% pentru nevoile acesteia, comparativ cu numai 40%-50%, cat cheltuie barbatii. De asemenea, se remarca imbunatatiri si in sanatatea si nutritia copiilor.

Strauss coffee isi propune sa influenteze si sa sprijine cultura internationala a cafelei printr-o abordare consolidata a afacerii “de la ferma la raft”, pentru ca astfel se creeaza o legatura directa intre consumatorii nostri si originile produselor noastre - fermele, fermierii si modul acestora de a trai. Ca parte a strategei de sustenabilitate a companiei – o ceasca de cafea cu constiinta – acest proiect include 5 parteneriate cu asociatii ale femeilor care cultiva cafea din piata de dezvolatare pana la sfarsitul lui 2017.

Parteneriatele vor include achizitionarea boabelor de cafea, dar si acordarea de suport financiar, expertize ale cafelei si mijloace tehnologice acestor asociatii, toate fiind menite sa imbunatateasca productivitatea si abilitatile in afaceri. Cafeaua din aceste parteneriate va fi folosita pentru brandurile din fruntea companiei, precum Elite Coffee, MK Fresh, Doncafe Fresh, dar si pentru editiile limitate din magazinele intenationale.

Trei parteneriate cu asociatii ale femeilor care cultiva cafea sunt deja in desfasurare in Africa, Asia sau America de Sud. in RD Congo, Strauss Coffee investeste in asociatia Reconstruirea Sperantelor Femeilor (RWH), o asociatie locala a femeilor congoleze care cultiva cafea in Bukavu, RD Congo. RWH militeaza pentru restabilirea increderii si a demnitatii femeilor intr-o tara care a fost catalogata ca fiind cel mai periculos loc din lume pentru a fi femeie. RWH lucreaza pentru a crea un spirit de antreprenoriat si de management de sine pentru femei, cu scopul de a creste nivelul de trai in comunitatile lor si in intreaga lor natiune.

Ca parte a acestui proiect, Strauss Coffee va finanta construirea si revitalizarea statiilor de spalare, training sezionier in agronomie, dar si traiul economic al femeilor, ajungand la 1.200 de femei care cultiva cafea. Proiectul este o colaborare cu Coffeelac, cel mai mare procesator de cafea si exportator de Arabica Coffee in RDC de Est si cu SHIFT Impact Solutions, o firma care se concentreaza pe dezvoltarea responsabila a lantului de aprovizionare si pe puterea economica a femeilor. Organizatia RWH a fost aleasa in primul rand pentru ca aceasta atinge standardele inalte impuse de Strauss Coffee in ceea ce priveste gustul. Cafeaua din Congo va fi comercializata incepand din acest an.

In Honduras, Strauss Coffee a investit in COMUCAP – o Cooperativa a femeilor din La Paz, compusa din 286 de membrii. Acesta a fost fondata in 1993 din necesitatea de a promova drepturile femeilor. La inceput a pornit prin a fi un show de radio ce avea scopul de a educa femeile, insa acum este o organizatie ce schimba vieti, cu sute de membri. Conform World Heath Organization, Hounduras este cea mai violenta tara din lume, cu cea mai mare rata a abuzului barbatilor asupra femeilor. Cooperative ca aceasta ofera o salvare vitala in materia consilierii, educatiei, indrumarii in business si facilitarii creditarii. Aceasta le ofera locuri de munca cinstite, pentru ca femeile sa poata aduce siguranta familiilor lor.

Strauss Coffee va sustine cooperativa in diferite modalitati, in special la infrastructura – s-a contribuit la noi masinarii de uscare a boabelor, lucru ce va creste randamentul semnificativ si de aici vor rezulta mai multi bani pentru cooperative si pentru femeile ce activeaza in aceasta industrie. Cooperativa COMUCAP a fost aleasa, in primul rand, datorita cafelei lor care atinge standardele de gust ale Staruss Coffee: doar cele mai bune cirese sunt culese si zdrobite pentru a produce o cafea delicioasa cu urme de nucsoara, lapte de malt si caramel. Aceasta a fost aleasa si deoarce cooperativa functioneaza cu beneficii reciproce din partea tuturor membrilor. Cafeaua de la COMUCAP va fi lansata pe piata in acest an.

In Vietnam, Strauss Coffee investeste in programul “Cladind competenta femeilor in Vietnam”, program ce va sustine un grup de 300 de femei care cultiva cafea – vaduve, singure, minoritati si femei sarace, cu scopul de a le imbunatatii cunostintele, capacitatile, calitatea cafelei pentru ca in final sa genereze venituri suplimentare. Facand parteneriat cu ACOM, comerciant de cafea si companie vietnameza de sustenabilitate, Strauss Coffee va achizitiona Robusta Coffee de la aceasta asociatie si va investi in masinarii de procesare si in alte echipamente care sa imbunatateasca calitatea cafelei, plantarea pomilor fructiferi de valoare ridicata pentru a oferi umbra si in organizarea femeilor in programe de munca in cooperativa, dandu-le astfel mijloacele si oportunitatile pentru a-si crea propriile competente, cu scopul de a avea access la servicii extinse.

“Pentru Strauss Coffe acest proiect nu este doar despre cafea. Noi facem acest lucru deoarece le-am cunoscut pe aceste femei si am inteles ca noi nu le oferim lor doar mijloace mai bune de a-si creste cafea, ci noi le ajutam sa isi creasca increderea de sine” a spus Celine Bannino, CMO Strauss Coffee. “Acest proiect imbunatateste increderea pe care ele o au in culturile de cafea, dar si increderea pe care o au in ele, ca fiind femei puternice si capabile. Le invata ca pot trece peste orice provocare. Impactul acestei cooperari este direct – asupra femeilor care cresc cafea, pe de-o parte si asupra consumatorilor din toata lumea care se bucura de produsele lor, pe de alta parte.”

“Noi insistam in a furniza acestor asociatii lucrurile de care au nevoie cel mai mult si prin acest lucru putem crea o valoare adaugata care va transcede comunitatilor lor“, a sustinut Amir Levin, COO Strauss Cofee. “Pe termen lung ne propunem sa cooperam cu mai multe cooperative de femei si ferme din jurul lumii. Prin cresterea atentiei acordate sustenabilitatii, continuam sa ne adresam nevoilor pe termen lung ale industriei adevarate a cafelei, ce are un impact pozitiv asupra vietii oamenilor”.

Despre Strauss Coffee

Strauss Coffee este o companie globala de cafea, una dintre cele mai importante zece companii de acest fel din lume, cu vanzari anuale de aproximativ un miliard de dolari. Compania a investit si dezvoltat brand-uri locale de cafea, care sunt lideri de piata in Brazilia, Polonia, Romania, Serbia, Rusia, Ucraina si Israel. Compania opereaza pe 14 piete din intreaga lume, avand aproximativ 7.500 de angajati. Misiunea Strauss Coffee este de a promova cultura cafelei si de a impartasi pasiunea pentru cafea cu consumatorii din intreaga lume.