Ikea Popas Urban, spatiu de relaxare de pe Calea Victorie

IKEA® POPAS URBAN, spatiul de relaxare de pe Calea Victoriei nr. 46, isi asteapta vizitatorii toata luna martie. Trecatorii pot savura o cafea din partea casei, se pot uita la filme in timp ce testeaza cat de comode sunt canapelele si fotoliile si pot veni oricand sa lucreze sau sa se intalneasca cu gasca de prieteni.

Oricine se poate simti ca acasa la IKEA® POPAS URBAN, in fiecare zi, intre 12:30 si 21:30, pana pe 29 martie.

IKEA® POPAS URBAN nu este un punct de vanzare, dar fiecare saptamana inseamna ocazii noi de a participa la ateliere si evenimente cu tematici diferite din universul IKEA.

Ateliere pentru copii:

Sambata si duminica sunt zilele in care copiii invata si isi exploreaza creativitatea intre 12:30 – 15:30. Inscrierile se fac in saptamana evenimentului prin formularul dedicat membrilor IKEA FAMILY, iar evenimentele sunt:

• 25 – 26 februarie: Atelier de martisoare

• 4 - 5 martie: Atelier de confectionat felicitari si flori pentru Ziua Mamei

• 12 martie: Festivalul florilor – atelier de confectionat accesorii in forma de floare si face painting cu flori.

• 18 martie: Teatru interactiv in care copiii vor recrea piesa Hänsel si Gretel alaturi de echipa de actori.

• 19 martie: Atelier de ziua Pamantului cu tema: Calatorie din centrul Pamantului pana la Curcubeu.

• 25 martie: Atelier de arta reciclata

• 26 martie: Teatru de papusi despre mediul inconjurator

Seri de film suedez

In fiecare marti, IKEA organizeaza alaturi de Ambasada Suediei seara de film suedez. Intrarea este libera, iar filmele pregatite sunt:

• 28 februarie: Stockholm Stories

• 7 martie: The Ice Dragon

• 14 martie: Trespassing Bergman

• 21 martie: Short Films for Children/We Are the Best!

• 28 martie: Bikes vs. Cars

8 martie este ziua femeilor

De 8 martie, IKEA® POPAS URBAN gazduieste o seara a fetelor. 60 de norocoase vor putea sa participe la un concert special alaturi de cea mai buna prietena. VUNK va canta 60 de minute pentru 60 de fete speciale, in spatiul prietenos din IKEA® POPAS URBAN. Primele inscrieri inregistrate dupa trimiterea invitatiei IKEA FAMILY din acea saptamana vor fi castigatoare.

Saptamana suedeza

Ambasada Suediei va organiza activitati si evenimente dedicate iubitorilor culturii suedeze in perioada 13 – 17 martie. Cursuri de limba si cultura, concursuri de trivia cu premii si o Fika in care vom discuta despre literatura suedeza sunt momentele cheie ale saptamanii.

Ziua Pamantului

Pe 19 martie stingem lumina timp de o ora, insa invitam toti trecatorii sa „poposeasca” pe Calea Victoriei 46. We Singing Colors va oferi primul concert cu lumina stinsa. Am pregatit lanterne, lampi cu baterii si multa energie pozitiva.

Saptamana aniversara

Pe 21 martie, IKEA implineste 10 ani in Romania. Un motiv perfect de sarbatoare. Incepem pregatirea cu o petrecere in pijamale in IKEA® POPAS URBAN pe 18 martie si continuam saptamana cu o multime de surprize in „popas” si nu numai.

Saptamana sustenabilitatii

Grija fata de mediul inconjurator incepe de la fiecare dintre noi si din gesturile simple pe care le facem acasa. In saptamana 25 – 29 martie, fiecare zi inseamna povesti si ateliere despre gesturi noi pentru mediu. Vizitatorii vor invata cum sa creasca legume folosind cotoarele plantelor pe care le arunca de obicei, cum sa recicleze mai simplu si cum sa isi organizeze locuinta pentru a consuma cat mai putin.

Programul activitatilor va fi actualizat pe www.IKEA.ro. Intrarea este gratuita, iar anumite evenimente for fi anuntate pentru inscrierea prin formularul IKEA FAMILY.