Schauma NATURE MOMENTS: inspiratie din natura

Folosind calitatile secrete ale lavandei si ierburilor de Provence, a mierii si uleiului de cactus, a uleiului de masline si extractelor de aloe vera sau a zmeurei si uleiului de floarea soarelui, gama NATURE MOMENTS poate raspunde nevoilor unice de ingrijire ale oricarui tip de par. Ce deosebeste noua gama de alte produse? In primul rand, formulele utilizeaza doar esente de origine 100% naturala si sunt testate dermatologic, fiind blande cu pielea capului si necontinand, de altfel, niciun fel de siliconi sau coloranti artificiali. Mai mult decat atat, sampoanele au un pH neutru, astfel incat, dupa spalare, parul ramane nu doar curat, ci si frumos in mod natural si rezistent de la radacini pana la varfuri.

Comunicat de presa

Natura este o sursa extraordinara de elemente care nu sunt doar benefice pentru sanatatea ta, ci pot, de asemenea, sa iti potenteze si frumusetea naturala. Inspirata din aceasta bogatie a naturii, Schauma a lansat noua gama NATURE MOMENTS, care contine 4 tipuri de sampoane si 3 tipuri de balsamuri.

Multumita formulei sale hranitoare, Schauma NATURE MOMENTS HONEY ELIXIR& BARBARY FIG OIL este alegerea perfecta pentru un un par uscat si fragil. Uleiul de cactus este foarte bogat in vitamine si acizi grasi, in timp ce mierea este o comoara pretioasa a naturii, un elixir dulce recunoscut peste tot in lume pentru proprietatile sale hidratante si fortifiante. Prin combinarea celor doua resurse ale naturii, Schauma NATURE MOMENTS HONEY ELIXIR & BARBARY FIG OIL fortifica structura firului de par si il hraneste pentru a preveni degradarea sa in viitor. Pentru un par puternic si frumos in mod natural, de la radacina pana la varfuri.

Samponul si balsamul Schauma NATURE MOMENTS MEDITERRANEAN OLIVE OIL & ALOE VERA sunt potrivite pentru parul deteriorat cu varfurile despicate. Uleiul de masline, un binecunoscut secret de infrumusetare, hidrateaza parul si il face matasos, in timp ce planta de aloe vera, bogata in aminoacizi, vitaminele A si C si acid folic, il face sa straluceasca. Mai mult decat atat, formula Schauma NATURE MOMENTS MEDITERRANEAN OLIVE OIL & ALOE VERA reduce ondularea si ruperea parului si previne aparitia varfurilor despicate, redand-i moliciunea si aspectul sanatos de la radacina pana la varfuri.

Lavanda si ierburile de Provence au fost utilizate de secole in ritualuri de infrumusetare pentru a stimula rezistenta naturala si sanatatea parului, parfumand-l delicat in acelasi timp. Valorificand aceste calitati, formula samponului Schauma NATURE MOMENTS PROVENCE HERBS & LAVENDER este special creata pentru un par fara volum si cu firul subtire, pentru a-l curata fara sa-l incarce suplimentar si pentru a-i reda volumul.

Schauma NATURE MOMENTS SUCCULENT RASPBERRY & SUNFLOWER OIL a fost gandita special pentru a proteja, a hrani si a-i reda parului vopsit stralucirea. Zmeura, una dintre cele mai cunoscute fructe de padure, este renumita pentru puterea ei de a purifica si a conferi stralucire parului, in timp ce uleiul de floarea soarelui este bine-cunoscut ca o sursa de nutrienti.

Gama Schauma NATURE MOMENTS este disponibila in magazine incepand cu luna februarie 2017.

Gama Schauma NATURE MOMENTS contine:

Schauma NATURE MOMENTS HONEY ELIXIR & BARBARY FIG OIL Sampon 250ml/ 400 ml si Balsam 200ml - Fortifica si hraneste parul uscat si fragil

Schauma NATURE MOMENTS MEDITERRANEAN OLIVE OIL & ALOE VERA Sampon 250 ml/ 400 ml si Balsam 200 ml - Combate varfurile rupte si ii reda parului deteriorat moliciunea

Schauma NATURE MOMENTS PROVENCE HERBS & LAVENDER Sampon 250 ml/ 400 ml -

Ofera volum parului subtire si tern

Schauma NATURE MOMENTS SUCCULENT RASPBERRY & SUNFLOWER OIL Sampon 250 ml/ 400 ml si Balsam 200 ml -

Protejeaza culoarea parului vopsit sau decolorat