RECICLAREA SI NOILE FABRICI PENTRU PRODUCEREA BIJUTERIILOR IMBUNATATESC PROFILUL VERDE AL COMPANIEI PANDORA

Comunicat de presa

• Noi studii de mediu arata ca impactul asupra mediului poate fi redus semnificativ cand folosim argint si aur reciclate, precum si pietre sintetice.

• Pentru a diminua in plus impactul companiei asupra mediului si a intampina asteptarile consumatorilor in ceea ce priveste bijuteriile realizate in mod etic, PANDORA se concentreaza mai mult pe fabricile de productie verzi.

• Raportul de Etica 2016 al PANDORA, lansat recent, scoate la iveala un angajament puternic fata de cele mai inalte standarde etice, in intregul lant de valori al companiei. Gasiti raportul aici.

Un nou studiu de mediu independent, efectuat de compania de bijuterii PANDORA, arata ca impactul asupra naturii poate fi redus la mai putin de 5%, folosind aur si argint reciclate, mai degraba decat alternativele obtinute din mine. Prin utilizarea de zirconiu cubic si pietre sintetice, beneficiile pentru mediu sunt chiar mai mari, in comparatie cu folosirea diamantelor din mine.

Rezultatele sunt incurajatoare pentru PANDORA, care de multi ani a preferat folosirea pietrelor sintetice si a metalelor pretioase reciclate.

„Este prima data cand cercetarile cuprinzatoare au pus un pret pe diferenta dintre aurul si argintul reciclate, in comparatie cu acelea provenite din mina, respectiv pietrele obtinute din minerit vs cele sintetice, realizate de om. Aceste descoperiri ne incurajeaza sa ne concentram inca si mai mult pe modul in care putem imbunatati profilul verde al companiei”, spune Claus Teilmann Petersen, Vice-Presedinte, Group Ethics, PANDORA.

Reducere semnificativa a impactului asupra mediului

Studiul realizat de Trucost, firma de consultanta in ceea ce priveste sustenabilitatea, a urmarit sa cuantifice si sa evalueze efectele folosirii diferitelor materiale. Studiul calculeaza costul financiar pentru societate al degradarilor aduse mediului (precum ar fi costul sanatatii asociat cu poluarea), cauzat de o varietate de materiale si metode de producere a bijuteriilor. Studiul a evidentiat ca folosirea metalelor pretioase reciclate si a pietrelor sintetice reduce semnificativ costul de mediu, in comparatie cu materialele obtinute prin minerit, datorita unor daune mult mai mici aduse mediului.

„Toate activitatile umane afecteaza lumea din jurul nostru. PANDORA produce in jur de 122 de milioane de bijuterii anual. Prin concentrarea pe metale pretioase reciclate si zirconiu cubic, impactul nostru asupra planetei reprezinta o fractiune din cat ar putea fi”, spune Claus Teilmann Petersen.

Mai mult de 90% din argint si peste 80% din aurul folosit pentru produsele PANDORA provin din reciclare, iar majoritatea celor 2,7 miliarde de pietre care au impodobit anul trecut bijuteriile PANDORA au fost zirconiu cubic si alte pietre create de om. Iar procentul mic de argint si aur neobtinut prin reciclare provine de la surse responsabile – toate fiind supuse unor inspectii stricte, realizate de terti.

Pentru PANDORA, practicile de business etice si responsabile sunt strans corelate cu faptul ca este un brand global: „Consumatorii nostri rareori cer in mod direct pietre sintetice, argint reciclat sau metode de realizare a bijuteriilor prietenoase cu mediul – dar se asteapta ca bijuteriile noastre sa indeplineasca si cele mai inalte standarde etice. Iar noi urmarim constant sa ne consolidam eforturile si comunicarea despre responsabilitatea sociala a corporatiei”, spune Claus Teilmann Petersen.

PANDORA investeste in fabrici verzi

In cateva saptamani, PANDORA va deschide oficial noua sa fabrica de realizare a bijuteriilor, in Lamphun, Thailanda de Nord. Va fi una dintre cele mai moderne, actuale si atente cu mediul astfel de fabrici din lume.

„Noua noastra fabrica a primit certificatul LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Acest lucru a fost obtinut printr-o grija importanta pentru mediu, spre exemplu prin folosirea unor materiale de constructie cu impact scazut, adeseori reciclate, si prin reciclarea unei mari parti a deseurilor de constructie. In timpul functionarii, consumul de apa si de energie sunt reduse la minimum, printre altele cu ajutorul unui sistem de reciclare a apei extrem de eficient”, spune Claus Teilmann Petersen.

Mai mult, noul Birou Global al PANDORA din Copenhaga, care este alimentat cu ajutorul morilor de vant si al panourilor solare din locatie, are, de asemenea, un certificat LEE. Iar o alta locatie de realizare a bijuteriilor, certificata de LEED, urmeaza a se finaliza in 2018 in Gemopolis, Bangkok.

„PANDORA dezvolta compania avand in minte natura, subliniind angajamentul nostru de a cultiva si de a proteja mediul, atat in cadrul companiei, cat si in lumea din jurul nostru. Progresele pe care le-am facut in 2016 ne-au intarit in eforturile noastre de a deveni cel mai indragit brand de bijuterii al lumii”, spune Presedintele si CEO Anders Colding Friis.