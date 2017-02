Lisca primavara/vara 2017 – Puterea seductiei feminine

Colectia Fashion din acest sezon este dominata de broderii, dantela, drapaje delicate si printuri florale, care subliniaza eleganta feminina. Noile taieturi pun in evidenta formele, ramanand totodata functionale. Piesele din colectia Fashion au fost create pentru toate siluetele, plecand de la sutiene cu sustinere metalica si ajungand la lenjerie discreta, fara cusaturi. In plus, miresele se vor bucura sa gaseasca o selectie speciala pentru ziua cea mare.

Cheek by Lisca vorbeste despre libertate de miscare, bucurie si modernitate, fiind creata pentru un stil de viata activ. Dinamismul acestui sezon este marcat de noile materiale, alese astfel incat sa asigure confort si relaxare, fara a renunta la feminitate. Caracterul puternic al celor care aleg Cheek by Lisca va fi pus in valoare si de ineditele piese cu animal print, tulle-ul cu buline jucause sau de microtricotaje.

Lisca Selection reprezinta intruchiparea seductiei feminine, cu broderii bogate si insertii transparente de tulle. Aplicatiile de pietre Swarovski sau efectul de tatuaj sporesc atractivitatea acestor item-uri, indispensabile pentru aventurile romantice ale divei moderne.

Propunerile de sezon sunt complete cu piesele esentiale, realizate in proportie de 95% din bumbac, seturi clasice in alb, negru sau bej ce se regasesc in garderoba fiecarei femei. Sutienele au cupe push-up, ideale pentru cele care isi doresc un bust mai conturat, sau cupe pre-formate prevazute cu armatura, absolut necesare pe sub vestimentatia pe corp.

Brand-ul Lisca, cu peste 60 de ani de prezenta pe piata internationala, este importat in Romania in exclusivitate de catre Sofiaman. Colectiile de lenjerie se regasesc in toate magazinele Sofiaman din tara, in peste 50 de magazine partenere si pe www.magazinsofiaman.ro.

Social media:

https://www.facebook.com/sofiamanfashion/

https://www.instagram.com/sofiaman.homewear/