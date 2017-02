comunicat de presa



Mai exista frumusete in stare pura, in epoca botoxului? Departe de a raspunde doar unei intrebari aparent retorice, evenimentul-dezbatere “Careless Beauty: Puritatea naturii ne inspira” va fi dedicat ultimelor evolutii in cosmetica organica romaneasca si alternativelor complexe si perfect naturale de mentinere a sanatatii si frumusetii pielii, prin valorizarea tezaurului vegetal romanesc si noi tehnici de tratament. Evenimentul va avea loc miercuri, 22 februarie 2017, ora 10.30, la sediul companiei din Bucuresti situat in Str. Viitorului nr. 14 (sector 2). “Careless Beauty: Puritatea naturii ne inspira” este un voiaj deopotriva cerebral si senzorial in universul surprinzator si inteligent al cosmeticii organice, intr-un context autentic romanesc.

Principalele teme ale dezbaterii vor fi:

beneficiile terapeutice ale cosmeticii organice

valoarea de nepretuit a tezaurului vegetal romanesc

unicitatea plantelor romanesti prin bogatia compusilor bio-activi si pastrarea intacta a acestora in produsul cosmetic finit, prin diversitatea combinarii extractelor vegetale si prin potentialul terapeutic dovedit stiintific

estetica organica traditionala readusa la viata si reprezentata prin anumite tehnici profesionale de tratamente faciale – trecut – prezent - viitor

atuurile produsului pur vegetal ca liant intre om si natura pentru crearea starii sale de bine: de la Elixirul tineretii la pernele aromaterapeutice.

Pentru initiatoarea brandului, Elena Oancea – fondator, chimist, estetician, si echipa sa, cosmetica organica inseamna reintoarcerea la natura, la retetele de infrumusetare mostenite de la bunici, la traditii. Careless Beauty este o companie romaneasca ce promoveaza cosmetica integral organica, aproape perfecta pentru piele (prin 0% substante de sinteza), si este singurul brand romanesc de cosmetica organica brevetat (detine pana in prezent 4 brevete de inventie). Compania cu capital integral romanesc are in portofoliu 22 de produse, fiecare continand combinatii personalizate de extracte din peste 10 specii de plante, recoltate din culturi proprii, procesate manual si atent supravegheate in perioada de macerare. In 2016, Elena Oancea a fost nominalizata la premiile revistei Business Woman, la categoria Premiul pentru extinderea internationala a afacerii.

Natura ofera o gama infinita de metode de ingrijire a tuturor tipurilor de piele, dar in acelasi timp natura este extrem de greu de reprodus in laborator. Pentru a pastra puritatea naturii este nevoie de pricepere, maiestrie, pasiune si multa rabdare. O specie de planta poate cuprinde sute de compusi chimici, biologic activi. Un produs de sinteza nu este la fel de rapid acceptat de catre piele sau, in multe cazuri, nu este acceptat deloc. Avantajul major al extractelor din plante romanesti este ca au o penetrabilitate foarte mare, sunt recunoscute rapid de catre organism si detin o compozitie chimica foarte variata, bogata in principii active“, declara Elena Oancea, fondator Careless Beauty si Ioana-Adina Oancea, fiica sa, farmacist-estetician.

Precursor, in Romania, al unui trend de stricta actualitate in cosmetica organica si cosmetica vegetala, neurobiologia, brandul Careless Beauty foloseste materie prima integral romaneasca de pe plantatiile proprii si lucreaza cu peste 40 de specii de plante romanesti care si-au confirmat potentialul in tratarea afectiunilor dermatologice.

Ca noutati de portofoliu si de gama, compania va lansa, in cadrul evenimentului, si noua colectie Careless Beauty Wellbeing - perne si saltele din plante cu efect terapeutic, game limitate de produse cosmetice vegetale, aranjamente florale, o selectie de condimente s.a.